Cum să te ferești de infecții în concediu? Roxana Voica, medic infecționist, reguli esențiale pentru o vacanță sigură. EXCLUSIV

Este, încă, sezonul vacanțelor, iar atunci când vorbim despre suveniruri aduse din concediu nu vrem să ne referim și la infecții. Este important, atunci când mergem pe litoral, să ținem cont de câteva reguli esențiale, dezvăluite, pentru Playtech, de Roxana Voica, medic infecționist.

Luna august este aproape de final, dar temperaturile ridicate din termometre ne permit să ne bucurăm, în continuare, de vacanțele pe litoral. Mulți români au rezervări pentru destinații din afară, precum Grecia, Turcia sau Spania, inclusiv în septembrie, prelungind astfel sezonul estival. Însă, oricât de mult am visa la plajă, la băi în mare sau la seri relaxante pe terasă, e bine să ne amintim și de câteva reguli de siguranță.

Nu de puține ori se întâmplă să ne întoarcem din concediu cu suveniruri mai puțin plăcute: stări de greață, vărsături sau chiar infecții respiratorii. Adulții reușesc, de regulă, să facă față mai bine, pentru că sistemul lor imunitar este mai bine dezvoltat. În schimb, cei mici pot fi mult mai vulnerabili, iar un episod de boală le poate strica toată vacanța.

Pentru a preveni astfel de situații, medicul Roxana Voica a pregătit, pentru Playtech, un mic ghid cu sfaturi practice despre cum să ne ferim de infecțiile estivale. Pericolele pot fi ascunse la orice pas – în nisip, în apa mării sau chiar la piscină. Prima indicație este una simplă, dar extrem de importantă: să ne spălăm pe mâini cât de des putem și să folosim soluții dezinfectante atunci când nu avem acces la apă și săpun.

„Sezonul concediilor aduce relaxare, dar și expunere la factori de risc pentru sănătate, iar apa mării, piscinele și aglomerațiile turistice pot favoriza contactul cu bacterii, cu virusuri sau paraziți. Cum ne ferim de infecții în vacanță? Avem câteva reguli esențiale. În primul rând, ne spălăm frecvent pe mâini și folosim soluții dezinfectante, ori de câte ori ne găsim în imposibilitatea de a ne spăla pe mâini. Pe plajă și pentru prevenirea tăieturilor, facem duș imediat după baia în mare și după baia în piscină”, a dezvăluit Roxana Voica.

Simptomele care te trimit direct la medic

Roxana a subliniat că algele din apa mării, care pot fi toxice, reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate și nu ar trebui ignorate. Cele mai frecvente probleme sunt iritațiile de pe piele și conjunctivitele, care pot apărea chiar și după un contact scurt cu apa contaminată.

În unele situații, mai rare, expunerea poate duce și la simptome neurologice, ceea ce face ca riscul să fie cu atât mai serios. De aceea, medicul recomandă prudență și atenție atunci când intrăm în mare, mai ales dacă observăm zone cu alge în exces.

„Alte idei importante se referă la pericolele din apa mării și, în special, la contactul cu algele toxice, care pot provoca iritații cutanate, conjunctivite și, în cazuri rare, pot apărea simptome neurologice”, a menționat Roxana Voica.

Chiar dacă suntem în concediu, nu trebuie să ignorăm semnalele de alarmă pe care ni le transmite organismul. Dacă vorbim despre infecții, este esențial să mergem la medic atunci când apar simptome serioase, precum febra sau frisoanele.