Cum să tai ceapa fără să plângi. Singurul truc care chiar funcţionează

Cum să tai ceapa fără să plângi. Singurul truc care chiar funcţionează
Cum tai ceapa fără să plângi / Foto: Food & Wine

Tăierea cepei este, pentru mulți, una dintre cele mai neplăcute etape din gătit. Mirosul intens și lacrimile inevitabile transformă o activitate banală într-o provocare.

Un studiu recent condus de fizicianul Sunghwan Jung de la Universitatea Cornell (New York) a identificat însă metoda științifică ideală pentru a tăia ceapa fără disconfort.

Cercetarea explică de ce plângem când tăiem ceapa și cum putem evita acest efect prin alegerea corectă a cuțitului și a tehnicii de tăiere.

De ce plângem când tăiem ceapa

Celulele cepei conțin compuși de sulf inactivi, care, odată eliberați prin tăiere, sunt transformați de enzima alinază în sulfoxid de tiopropanal (syn-Propanethial-S-oxide), o substanță ce acționează ca agent lacrimogen. În contact cu ochii, acest gaz produce senzația de usturime și declanșează lacrimarea.

Echipa profesorului Jung a folosit camere video de mare viteză pentru a observa modul în care se eliberează aceste particule în funcție de tipul de cuțit utilizat.

Concluzia a fost clară: un cuțit foarte ascuțit generează mult mai puține picături de gaz lacrimogen, iar mișcările lente și precise reduc și ele dispersia substanțelor iritante.

Prin contrast, un cuțit tocit deformează suprafața cepei și eliberează o cantitate de până la 40 de ori mai mare de compuși lacrimogeni, într-un fel de „explozie” microscopică.

Cum poți aplica metoda acasă

Potrivit studiului, cea mai eficientă combinație este utilizarea unui cuțit din oțel de calitate, bine ascuțit, și a unei viteze moderate de tăiere. Mișcările controlate și ritmul lent permit eliberarea treptată a gazelor, reducând la minimum contactul cu ochii.

Ordinea în care se taie ceapa contează și ea. Cercetătorii recomandă tăierea mai întâi a capetelor și apoi secționarea în jumătăți. Felierea în cuburi mici sau în direcția rădăcină-vârf duce, în schimb, la eliberarea unei cantități mai mari de enzime iritante.

Chefii profesioniști folosesc și metode complementare, precum activarea hotei sau răcirea cepei înainte de tăiere, ceea ce încetinește reacțiile chimice și scade emisia de gaze lacrimogene. Alte trucuri populare includ scufundarea cepei în apă rece sau trecerea lamei sub un jet subțire de apă, care poate capta parțial particulele volatile.

Descoperirea echipei lui Jung arată cum știința poate oferi soluții concrete pentru problemele zilnice. Combinând cunoștințele de fizică și chimie cu practica din bucătărie, cercetătorii au demonstrat că un simplu detaliu – ascuțimea cuțitului, poate transforma complet experiența de gătit, făcând tăierea cepei o activitate fără lacrimi și fără disconfort.

