Cum să scapi de mirosul urât din maşina de spălat. Electrocasnicul trebuie spălat în fiecare lună

Puțini știu că una dintre cele mai comune surse ale mirosurilor neplăcute din locuință poate fi chiar mașina de spălat. Deși pare curată la exterior și este folosită doar cu detergent și apă, în interiorul ei se pot acumula bacterii, mucegai și reziduuri care provoacă un miros persistent și greu de eliminat. Specialiștii atrag atenția că întreținerea acestui electrocasnic este esențială nu doar pentru igienă, ci și pentru buna funcționare a aparatului.

De ce apare mirosul urât în maşina de spălat

Mirosul neplăcut din mașina de spălat apare, în cele mai multe cazuri, din cauza reziduurilor de detergent, balsam și murdărie care se depun în timp în garnitura de cauciuc, cuva interioară și compartimentele pentru detergent. Aceste depuneri creează un mediu perfect pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului.

Experții în întreținerea electrocasnicelor explică faptul că, în special atunci când se folosesc programe de spălare la temperaturi joase, bacteriile nu sunt distruse complet, iar umezeala rămasă după ciclul de spălare favorizează dezvoltarea microorganismelor. Astfel, chiar și hainele proaspăt spălate pot căpăta un miros neplăcut imediat după uscare.

Cât de des trebuie curățată mașina de spălat

Potrivit specialiștilor în mentenanța electrocasnicelor, mașina de spălat ar trebui curățată cel puțin o dată pe lună. Această curățare regulată ajută la eliminarea bacteriilor și a mucegaiului, prelungind durata de viață a aparatului și asigurând o spălare mai eficientă.

Curățarea lunară include mai multe etape: spălarea garniturii de cauciuc cu o lavetă îmbibată în oțet alb sau soluție specială antibacteriană, curățarea sertarului de detergent și efectuarea unui ciclu de spălare fără haine, la temperatură înaltă (90°C), folosind oțet alb sau bicarbonat de sodiu.

Cum se curăță eficient mașina de spălat

Pentru o curățare completă, este recomandat să urmezi câțiva pași simpli:

Curăță garnitura de cauciuc: Folosește o lavetă umedă și o soluție de oțet cu apă caldă sau un detergent antibacterian. Garnitura este locul unde se acumulează cea mai mare cantitate de murdărie și mucegai.

Îndepărtează sertarul pentru detergent: Scoate-l complet și spală-l sub jet de apă caldă, folosind o periuță mică pentru colțurile greu accesibile.

Rulează un ciclu de spălare la 90°C: Adaugă o cană de oțet alb în tambur și pornește mașina fără haine. Oțetul are proprietăți antibacteriene și descompune depunerile de calcar și detergent.

Șterge interiorul tamburului: După terminarea ciclului, șterge tamburul și lasă ușa mașinii deschisă pentru a permite uscarea completă.

În loc de oțet se poate folosi și bicarbonat de sodiu sau soluții special concepute pentru curățarea mașinii de spălat, disponibile în comerț.

Cum previi reapariția mirosului

Pentru a evita reapariția mirosurilor neplăcute, este important să lași ușa mașinii deschise după fiecare spălare, astfel încât interiorul să se usuce complet. De asemenea, nu lăsa hainele ude în tambur după terminarea ciclului de spălare, deoarece umezeala stagnantă favorizează dezvoltarea mucegaiului.

Un alt sfat util este utilizarea unei cantități moderate de detergent și balsam. Prea mult detergent nu înseamnă rufe mai curate, ci, dimpotrivă, mai multe depuneri care pot cauza mirosuri și înfundarea componentelor interne ale mașinii.

Curățarea regulată, o garanție pentru eficiență

Întreținerea regulată a mașinii de spălat nu doar că elimină mirosurile neplăcute, ci previne și defecțiunile costisitoare. Un aparat curat consumă mai puțină energie, spală mai eficient și are o durată de viață mai mare.

Curățarea lunară cu soluții simple, precum oțetul și bicarbonatul, este o metodă sigură, ecologică și ieftină pentru a menține igiena mașinii de spălat. Astfel, hainele vor mirosi mereu proaspăt, iar electrocasnicul va funcționa în parametri optimi ani la rând.