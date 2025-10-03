Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună

Iarna vine la pachet nu doar cu frigul, ci și cu grija facturilor tot mai mari la gaze. Dacă locuiești la casă, știi deja că încălzirea reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli din bugetul lunar. Totuși, există o serie de schimbări simple, pe care le poți face chiar de acum, care îți pot reduce costurile semnificativ încă din prima lună de aplicare.

Trucuri pentru a face economie la încălzire

Izolează bine locuința. Cea mai mare pierdere de căldură într-o casă vine prin pereți, acoperiș și ferestre. O izolație bună a pereților exteriori poate reduce consumul de gaze cu până la 30%. Dacă nu îți permiți acum o investiție majoră, poți apela la soluții rapide: bandă izolatoare pentru ferestrele care au pierderi, draperii groase și covoare în camerele reci. Chiar și aceste măsuri aparent minore se simt în factura de la finalul lunii.

Reglează temperatura cu un termostat programabil. Mulți proprietari lasă centrala să funcționeze permanent la o temperatură fixă, ceea ce înseamnă consum inutil. Un termostat programabil te ajută să reduci temperatura atunci când ești plecat și să crești nivelul de confort doar atunci când e nevoie. O diferență de doar un grad poate însemna o economie de 5-7% din consumul total.

Aerisește caloriferele și verifică instalația. Un calorifer care are aer în interior nu încălzește eficient. Aerisirea lor periodică este o operațiune simplă și gratuită, care poate crește randamentul încălzirii. De asemenea, verifică regulat instalația de gaze și centrala. O centrală întreținută corespunzător consumă mai puțin și are o durată de viață mai lungă.

Folosește căldura naturală. Soarele de iarnă poate fi un aliat important. Ține draperiile și jaluzelele ridicate pe timpul zilei pentru a lăsa lumina să încălzească încăperile, iar seara trage-le pentru a împiedica pierderea de căldură. Este un gest simplu, dar eficient.

Ce să pui în spatele caloriferelor

Închide ușile și delimitează spațiile. Dacă locuiești într-o casă mare, nu este nevoie să încălzești toate camerele în același timp. Închide ușile către spațiile neutilizate și concentrează încălzirea în zonele în care petreci cel mai mult timp. Poți economisi astfel zeci de metri cubi de gaz în fiecare lună.

Montează folie reflectorizantă în spatele caloriferelor. Această soluție ieftină direcționează căldura înapoi în cameră și împiedică pierderea ei prin pereți. Se găsește ușor în magazinele de bricolaj și se montează în câteva minute.

Verifică etanșeitatea ușilor și ferestrelor. Crăpăturile mici pot părea nesemnificative, dar pe acolo se pierde multă căldură. Găsești benzi de etanșare sau soluții de spumă specială la prețuri accesibile, iar montarea lor îți va aduce economii imediat.

Îmbracă-te corespunzător și folosește pături. Nu este nevoie să ții centrala la 24 de grade pentru a fi confortabil. O temperatură optimă de 20-21 de grade, combinată cu haine mai groase sau pături în living, este suficientă pentru a menține confortul și pentru a scădea consumul.