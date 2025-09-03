Cum să oprești cearșafurile să se facă ghem în uscător – sfatul simplu al unui expert

Puține lucruri sunt mai enervante decât să scoți cearșafurile din uscător și să le găsești strânse ca într-un ghem, cu marginile uscate și mijlocul încă umed. Pe lângă aspectul șifonat, asta înseamnă timp pierdut și o muncă în plus la călcat sau uscatul lor din nou. Din fericire, există câteva trucuri simple, recomandate de experți în curățenie, care te pot scăpa de această problemă fără să investești în aparate noi.

Ce să faci cu cearșafurile înainte de uscare

Primul pas este extrem de simplu: înainte să pui cearșafurile în uscător, scutură-le bine. Mișcarea le întinde și desprinde cutele ascunse, ceea ce ajută aerul cald să circule liber printre straturi. Această etapă previne formarea „ghemului de cearșaf”, în care țesătura umedă se strânge și se blochează în tambur.

Un alt aspect crucial este dimensiunea încărcăturii. Specialiștii recomandă să usuci maximum două cearșafuri și fețele de pernă aferente într-un singur ciclu. Dacă adaugi prosoape sau pături groase, aerul cald nu mai circulă corect: marginile se usucă prea tare, iar centrul rămâne umed.

Experta în curățenie Elizabeth Shields, de la SuperCleaning, avertizează: „Supraîncărcarea tamburului duce la uscare inegală și cute rezistente. Încărcăturile mai mici permit contactul optim cu aerul cald și previn șifonarea excesivă.”

Dacă ai scos vreodată un cearșaf transformat într-un nod compact, soluția poate fi surprinzător de simplă: mingile pentru uscător sau, la nevoie, câteva mingi de tenis curate. Acestea se mișcă în tambur, separă straturile de material și reduc timpul de uscare.

Nu ai la îndemână astfel de accesorii? Poți pune un prosop curat și uscat în uscător. Acesta absoarbe excesul de umezeală și menține țesătura cearșafurilor mai aerisită. Rezultatul este o uscare uniformă și mult mai puține cute.

Atenție la setările de temperatură

Tentația de a seta uscătorul pe temperatură mare este mare, dar de multe ori efectul este invers celui dorit. Căldura intensă usucă rapid straturile exterioare, în timp ce partea din interior rămâne umedă, ducând la șifonare accentuată.

Mai eficient este un ciclu mai lung, la temperatură redusă, care lasă timp fibrelor să elimine umezeala treptat și să rămână netede. Pentru zonele mai dificile, cum sunt colțurile elastice ale cearșafurilor, poți pulveriza un spray anti-cute înainte de uscare.

Dacă ai cearșafuri mari sau cu buzunare adânci, unele uscătoare pur și simplu nu au capacitate suficientă. În acest caz, e mai bine să le usuci separat: mai întâi cearșaful cu elastic, apoi cel pentru pilotă și fețele de pernă. Încărcăturile mai mici reduc riscul de încurcare.

Materialul este important

Țesătura joacă un rol esențial în felul în care se usucă și se șifonează cearșafurile. Microfibra și bumbacul în amestec se usucă mai repede și tind să facă mai puține cute. În schimb, bumbacul 100% este mai ușor și respirabil, spre deosebire de alte materiale dense și care rețin mai multă umezeală.

Pentru a avea cearșafuri netede și gata de folosit, fără ore pierdute la călcat, trebuie doar să faci câteva ajustări simple: scutură-le înainte de uscare, nu supraîncărca tamburul, adaugă un prosop sau mingi pentru uscător, alege temperaturi mai blânde și acordă atenție tipului de material.

Astfel, cearșafurile tale vor ieși din uscător mai moi, mai plăcute la atingere și gata de a fi întinse pe pat – fără bătăi de cap. Pentru că, în fond, un somn odihnitor începe cu așternuturi curate și perfect aranjate.