Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii

Într-o perioadă în care fraudele online se înmulțesc de la o zi la alta, tot mai mulți români își pun întrebarea: unde îmi țin economiile în siguranță? Tentativa de clonare a cardurilor, apelurile false sau mesajele înșelătoare sunt doar câteva dintre capcanele în care au căzut mii de oameni în ultima vreme. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca banii să nu fie păstrați exclusiv într-un cont curent, unde există un risc mai mare de atacuri informatice sau tentative de fraudă, ci să fie plasați într-un cont de economii.

De ce este contul de economii o opțiune sigură

Contul de economii este gândit pentru a păstra banii la adăpost, în timp ce oferă și un mic beneficiu suplimentar: dobânda. Spre deosebire de contul curent, din care se fac plăți zilnice și unde datele cardului pot fi folosite pentru tranzacții frauduloase, în cazul contului de economii nu există acces direct decât pentru titularul contului. Asta înseamnă un grad ridicat de securitate, întrucât informațiile nu circulă la fel de mult și nu pot fi clonate cu ușurință.

Un alt avantaj major este faptul că sumele rămân protejate, iar în funcție de bancă și de tipul de produs ales, se poate obține și o dobândă lunară. Practic, banii nu doar că sunt în siguranță, dar lucrează pentru tine.

Cum se deschide un cont de economii

În prezent, majoritatea băncilor mari din România pun la dispoziție opțiunea de a deschide un cont de economii direct din aplicația mobilă. Procesul este rapid, nu necesită drumuri la ghișeu și poate fi realizat în doar câteva minute. După deschidere, recomandarea experților este să transferi acolo economiile mai mari și să muți în contul curent doar sumele necesare pentru cheltuielile imediate.

Această strategie se aseamănă cu binecunoscuta zicală: „nu îți ține toate ouăle într-un singur coș”. În termeni financiari, înseamnă să nu ții toate resursele într-un singur cont expus riscurilor zilnice.

Pe lângă siguranță, conturile de economii aduc și un beneficiu financiar. Unele bănci oferă dobânzi atractive pentru sumele păstrate, cu condiția să nu fie retrase sau mutate frecvent. Dobânda se calculează în funcție de valoarea depozitului. Nu vorbim despre sume foarte mari, dar pentru cine își dorește să își maximizeze resursele, acest bonus poate fi un stimulent.

Un alt efect benefic al contului de economii este că încurajează disciplina financiară. Pentru că accesul la bani este mai puțin facil decât la contul curent, oamenii tind să cheltuie mai responsabil și să își prioritizeze nevoile. În plus, contul de economii poate fi folosit și pentru obiective clare: un fond de urgență, bani pentru vacanțe sau pentru investiții viitoare.