Cum să îndepărtezi superglue-ul de pe aproape orice suprafață
Superglue este o soluție-minune atunci când vrei să repari rapid un obiect – fie că e vorba de metal, ceramică, piele, cauciuc, vinil sau anumite tipuri de plastic. Problema apare atunci când lipiciul ajunge unde nu trebuie: pe haine, mobilă sau chiar pe piele. Îndepărtarea lui poate părea imposibilă, însă există soluții simple și eficiente, recomandate de experți în curățenie.
De ce este superglue-ul atât de greu de îndepărtat?
Superglue acționează extrem de repede. Dacă alte tipuri de lipici au nevoie de câteva minute pentru a se întări, superglue se fixează în câteva secunde, printr-o reacție chimică ce are nevoie doar de o urmă de apă. Cum umezeala se află peste tot (pe mâini, pe obiecte sau în aer), lipiciul creează aproape instantaneu o legătură extrem de puternică – un pătrat de doar 2,5 cm poate susține peste o tonă de greutate!
Din acest motiv, pentru a-l îndepărta nu e suficient să speli suprafața. Ai nevoie de solvenți speciali sau metode adaptate fiecărui material.
Produse care pot îndepărta superglue-ul
- Acetonă sau dizolvant pentru ojă (cel mai des folosit)
- Alcool sanitar sau dezinfectant pentru mâini
- Oțet alb (ideal pentru materiale delicate, precum pielea)
- Ulei de măsline (bun pentru piele sau cantități mici de lipici)
- Șmirghel sau lamă (pentru suprafețe dure)
- Apă cu săpun (pentru piele)
- Nitrometan (disponibil în unele magazine de hobby, util mai ales pentru plastic)
- Spray WD-40 (în special pentru piele și piele ecologică)
Atenție: acetona, deși eficientă, poate decolora lemnul, materialele textile sau chiar topi unele tipuri de plastic. De asemenea, este inflamabilă, deci folosește-o cu grijă.
Cum îndepărtezi superglue-ul în funcție de suprafață
De pe piele
- Spală zona cu apă caldă și săpun.
- Freacă ușor cu un burete sau prosop moale până când lipiciul începe să se desprindă.
- Dacă rămân bucăți mari, evită să le rupi cu forța – există riscul să smulgi și pielea.
De pe sticlă
- Aplică acetonă sau alcool pe o dischetă demachiantă ori o cârpă.
- Freacă în cercuri mici, cu presiune.
- Dacă lipiciul nu se desprinde imediat, lasă solventul să acționeze câteva minute, apoi repetă.
De pe plastic
- Evită acetona, care poate deteriora materialul.
- Încearcă nitrometanul sau alcoolul sanitar.
- Testează mai întâi pe o zonă ascunsă, pentru a verifica reacția plasticului.
De pe haine
- Pentru bumbac sau poliester: folosește alcool sanitar.
- Pentru piele: oțet sau WD-40, care înmoaie lipiciul și hrănește materialul.
- Aplică pe o cârpă curată și freacă zona până când lipiciul cedează.
De pe tapițerie și covoare
- Evită acetona și oțetul, care pot deteriora sau păta materialele.
- Alcoolul sanitar este cea mai sigură opțiune. Testează mai întâi pe o zonă ascunsă.
De pe metal
- Acetonă sau alcool – metalul rezistă la solvenți puternici.
- Ai grijă să nu atingi suprafețe vopsite din apropiere.
De pe lemn
- Lemnul netratat: acetonă aplicată direct.
- Lemnul lăcuit sau mobilă: aplică acetonă cu un bețișor de urechi doar pe lipici.
- Alternativ, folosește nitrometan sau ulei mineral pentru a înmuia lipiciul.
Sfaturi utile de la experți
- Îndepărtează manual cât mai mult: pentru materiale dure, folosește o lamă sau șmirghel; pentru textile, întinde și frământă materialul pentru a crăpa lipiciul.
- Folosește bețișoare de urechi: aplică solventul doar pe zona afectată, fără să atingi restul suprafeței.
- Evită smulgerea de pe piele: există riscul de răni. Apelează la apă caldă și răbdare.