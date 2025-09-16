Cum să îndepărtezi superglue-ul de pe aproape orice suprafață

Superglue este o soluție-minune atunci când vrei să repari rapid un obiect – fie că e vorba de metal, ceramică, piele, cauciuc, vinil sau anumite tipuri de plastic. Problema apare atunci când lipiciul ajunge unde nu trebuie: pe haine, mobilă sau chiar pe piele. Îndepărtarea lui poate părea imposibilă, însă există soluții simple și eficiente, recomandate de experți în curățenie.

De ce este superglue-ul atât de greu de îndepărtat?

Superglue acționează extrem de repede. Dacă alte tipuri de lipici au nevoie de câteva minute pentru a se întări, superglue se fixează în câteva secunde, printr-o reacție chimică ce are nevoie doar de o urmă de apă. Cum umezeala se află peste tot (pe mâini, pe obiecte sau în aer), lipiciul creează aproape instantaneu o legătură extrem de puternică – un pătrat de doar 2,5 cm poate susține peste o tonă de greutate!

Din acest motiv, pentru a-l îndepărta nu e suficient să speli suprafața. Ai nevoie de solvenți speciali sau metode adaptate fiecărui material.

Produse care pot îndepărta superglue-ul

Acetonă sau dizolvant pentru ojă (cel mai des folosit)

sau dizolvant pentru ojă (cel mai des folosit) Alcool sanitar sau dezinfectant pentru mâini

sau dezinfectant pentru mâini Oțet alb (ideal pentru materiale delicate, precum pielea)

(ideal pentru materiale delicate, precum pielea) Ulei de măsline (bun pentru piele sau cantități mici de lipici)

(bun pentru piele sau cantități mici de lipici) Șmirghel sau lamă (pentru suprafețe dure)

sau lamă (pentru suprafețe dure) Apă cu săpun (pentru piele)

(pentru piele) Nitrometan (disponibil în unele magazine de hobby, util mai ales pentru plastic)

(disponibil în unele magazine de hobby, util mai ales pentru plastic) Spray WD-40 (în special pentru piele și piele ecologică)

Atenție: acetona, deși eficientă, poate decolora lemnul, materialele textile sau chiar topi unele tipuri de plastic. De asemenea, este inflamabilă, deci folosește-o cu grijă.

Cum îndepărtezi superglue-ul în funcție de suprafață

De pe piele

Spală zona cu apă caldă și săpun.

Freacă ușor cu un burete sau prosop moale până când lipiciul începe să se desprindă.

Dacă rămân bucăți mari, evită să le rupi cu forța – există riscul să smulgi și pielea.

De pe sticlă

Aplică acetonă sau alcool pe o dischetă demachiantă ori o cârpă.

Freacă în cercuri mici, cu presiune.

Dacă lipiciul nu se desprinde imediat, lasă solventul să acționeze câteva minute, apoi repetă.

De pe plastic

Evită acetona, care poate deteriora materialul.

Încearcă nitrometanul sau alcoolul sanitar.

Testează mai întâi pe o zonă ascunsă, pentru a verifica reacția plasticului.

De pe haine

Pentru bumbac sau poliester: folosește alcool sanitar.

Pentru piele: oțet sau WD-40, care înmoaie lipiciul și hrănește materialul.

Aplică pe o cârpă curată și freacă zona până când lipiciul cedează.

De pe tapițerie și covoare

Evită acetona și oțetul, care pot deteriora sau păta materialele.

Alcoolul sanitar este cea mai sigură opțiune. Testează mai întâi pe o zonă ascunsă.

De pe metal

Acetonă sau alcool – metalul rezistă la solvenți puternici.

Ai grijă să nu atingi suprafețe vopsite din apropiere.

De pe lemn

Lemnul netratat: acetonă aplicată direct.

Lemnul lăcuit sau mobilă: aplică acetonă cu un bețișor de urechi doar pe lipici.

Alternativ, folosește nitrometan sau ulei mineral pentru a înmuia lipiciul.

Sfaturi utile de la experți