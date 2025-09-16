Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 14:41
de Ana Ionescu

Cum să îndepărtezi superglue-ul de pe aproape orice suprafață

UTILE
Cum să îndepărtezi superglue-ul de pe aproape orice suprafață
Superglue este o soluție rapidă atunci când vrei să repari rapid un obiect FOTO: Arhiva Playtech

Superglue este o soluție-minune atunci când vrei să repari rapid un obiect – fie că e vorba de metal, ceramică, piele, cauciuc, vinil sau anumite tipuri de plastic. Problema apare atunci când lipiciul ajunge unde nu trebuie: pe haine, mobilă sau chiar pe piele. Îndepărtarea lui poate părea imposibilă, însă există soluții simple și eficiente, recomandate de experți în curățenie.

De ce este superglue-ul atât de greu de îndepărtat?

Superglue acționează extrem de repede. Dacă alte tipuri de lipici au nevoie de câteva minute pentru a se întări, superglue se fixează în câteva secunde, printr-o reacție chimică ce are nevoie doar de o urmă de apă. Cum umezeala se află peste tot (pe mâini, pe obiecte sau în aer), lipiciul creează aproape instantaneu o legătură extrem de puternică – un pătrat de doar 2,5 cm poate susține peste o tonă de greutate!

Din acest motiv, pentru a-l îndepărta nu e suficient să speli suprafața. Ai nevoie de solvenți speciali sau metode adaptate fiecărui material.

Produse care pot îndepărta superglue-ul

  • Acetonă sau dizolvant pentru ojă (cel mai des folosit)
  • Alcool sanitar sau dezinfectant pentru mâini
  • Oțet alb (ideal pentru materiale delicate, precum pielea)
  • Ulei de măsline (bun pentru piele sau cantități mici de lipici)
  • Șmirghel sau lamă (pentru suprafețe dure)
  • Apă cu săpun (pentru piele)
  • Nitrometan (disponibil în unele magazine de hobby, util mai ales pentru plastic)
  • Spray WD-40 (în special pentru piele și piele ecologică)

Atenție: acetona, deși eficientă, poate decolora lemnul, materialele textile sau chiar topi unele tipuri de plastic. De asemenea, este inflamabilă, deci folosește-o cu grijă.

Cum îndepărtezi superglue-ul în funcție de suprafață

De pe piele

  • Spală zona cu apă caldă și săpun.
  • Freacă ușor cu un burete sau prosop moale până când lipiciul începe să se desprindă.
  • Dacă rămân bucăți mari, evită să le rupi cu forța – există riscul să smulgi și pielea.

De pe sticlă

  • Aplică acetonă sau alcool pe o dischetă demachiantă ori o cârpă.
  • Freacă în cercuri mici, cu presiune.
  • Dacă lipiciul nu se desprinde imediat, lasă solventul să acționeze câteva minute, apoi repetă.

De pe plastic

  • Evită acetona, care poate deteriora materialul.
  • Încearcă nitrometanul sau alcoolul sanitar.
  • Testează mai întâi pe o zonă ascunsă, pentru a verifica reacția plasticului.

De pe haine

  • Pentru bumbac sau poliester: folosește alcool sanitar.
  • Pentru piele: oțet sau WD-40, care înmoaie lipiciul și hrănește materialul.
  • Aplică pe o cârpă curată și freacă zona până când lipiciul cedează.

De pe tapițerie și covoare

  • Evită acetona și oțetul, care pot deteriora sau păta materialele.
  • Alcoolul sanitar este cea mai sigură opțiune. Testează mai întâi pe o zonă ascunsă.

De pe metal

  • Acetonă sau alcool – metalul rezistă la solvenți puternici.
  • Ai grijă să nu atingi suprafețe vopsite din apropiere.

De pe lemn

  • Lemnul netratat: acetonă aplicată direct.
  • Lemnul lăcuit sau mobilă: aplică acetonă cu un bețișor de urechi doar pe lipici.
  • Alternativ, folosește nitrometan sau ulei mineral pentru a înmuia lipiciul.

Sfaturi utile de la experți

  • Îndepărtează manual cât mai mult: pentru materiale dure, folosește o lamă sau șmirghel; pentru textile, întinde și frământă materialul pentru a crăpa lipiciul.
  • Folosește bețișoare de urechi: aplică solventul doar pe zona afectată, fără să atingi restul suprafeței.
  • Evită smulgerea de pe piele: există riscul de răni. Apelează la apă caldă și răbdare.
Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Sărbătoare pe 17 septembrie 2025. Ce sfântă este pomenită și ce tradiții respectă credincioșii
Sărbătoare pe 17 septembrie 2025. Ce sfântă este pomenită și ce tradiții respectă credincioșii
Sondaj Avangarde: românii se tem de Rusia și îl critică pe Nicușor Dan pentru politica externă. Au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump. NATO, instituția favorită
Sondaj Avangarde: românii se tem de Rusia și îl critică pe Nicușor Dan pentru politica externă. Au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump. NATO, instituția favorită
Românii susțin digitalizarea educației, dar cer soluții clare pentru provocările din școli. Ce arată cele mai recente studii
Românii susțin digitalizarea educației, dar cer soluții clare pentru provocările din școli. Ce arată cele mai recente studii
Primele declarații ale lui Nicușor Dan despre SPP-istul Ionuț. De ce nu mai este mereu prezent lângă el, ce schimbări au apărut
Primele declarații ale lui Nicușor Dan despre SPP-istul Ionuț. De ce nu mai este mereu prezent lângă el, ce schimbări au apărut
Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale
Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...