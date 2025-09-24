Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 12:08
de Ioana Bucur

Imagine arhivă. foto: Profimedia

Ai observat o pată de apă pe tavan? Specialiștii recomandă, înainte de orice, să nu intri în panică. „Primul pas este să înțelegi ce a cauzat pata de apă”, explică Sara Aparacio, expert în curățenie la Homeaglow. Cele mai frecvente cauze sunt deteriorarea acoperișului, scurgerile din instalațiile sanitare, jgheaburile înfundate sau ventilația deficitară.

Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan

Identificarea sursei problemei este esențială. Numai după ce cauza este rezolvată se poate trece la îndepărtarea petei. În caz contrar, aceasta va reapărea sau se va agrava.

Cum cureți petele proaspete

Aparacio recomandă intervenția rapidă: „Ca și în cazul altor tipuri de pete, acționarea imediată este cea mai bună soluție”. Pentru petele recente, o soluție pe bază de oțet poate fi suficientă:

  • amestecă părți egale de apă și oțet alb într-un pulverizator;
  • aplică soluția pe pată, fără a satura excesiv zona;
  • las-o să acționeze 10–15 minute;
  • șterge ușor cu un burete curat, dinspre margini spre interior;
  • clătește cu apă și tamponează zona până se usucă.

Cum elimini petele vechi

Petele mai vechi sunt mai dificil de curățat, pentru că apa a pătruns adânc, iar colorarea galben-maronie este mai intensă. În aceste cazuri, specialistul recomandă folosirea unei soluții de înălbitor:

  • poartă mănuși, mască și ochelari de protecție;
  • amestecă o parte înălbitor cu trei părți apă;
  • pulverizează ușor soluția pe pată și las-o 10–15 minute;
  • tamponează cu o lavetă curată, repetă dacă este necesar;
  • clătește cu apă și usucă zona.

Când e nevoie de vopsea

Chiar dacă tenta petei dispare, în multe cazuri tavanul are nevoie de o reîmprospătare. Aparicio avertizează însă că vopsirea directă peste pată, fără tratarea prealabilă, nu rezolvă problema. „Vopseaua pentru tavan nu permite zonei să respire, iar umezeala ascunsă va agrava situația”, explică ea.

Pentru un rezultat corect, după curățare trebuie aplicat un grund special care blochează petele, urmat de un strat de vopsea pentru tavan. În cazul petelor vechi, e posibil să fie nevoie de un strat complet de primer și de o revopsire generală, pentru a preveni reapariția decolorării.

