Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur

21 aug. 2025 | 11:09
de Vieriu Ionut

UTILE
În orice locuință pot apărea probleme neplăcute cauzate de umezeală, iar mucegaiul din debarale și cămări este una dintre cele mai comune situații. Aceste spații, fiind adesea mici și slab ventilate, creează condiții ideale pentru dezvoltarea ciupercilor care nu doar că strică aspectul încăperii, dar afectează și calitatea aerului. De aceea, este esențial să cunoști soluții naturale, ieftine și eficiente, care pot preveni sau chiar elimina această problemă.

Bicarbonatul de sodiu și sarea grunjoasă – cele mai simple soluții

Un prim pas pentru a scăpa de umezeala persistentă din debara este folosirea bicarbonatului de sodiu. Acesta este recunoscut pentru capacitatea sa de a absorbi excesul de umiditate și de a neutraliza mirosurile neplăcute. Tot ce trebuie să faci este să așezi bicarbonatul într-un bol sau într-o ceșcuță și să îl lași în colțurile spațiului afectat. Pentru un efect constant, pulberea trebuie înlocuită o dată la câteva săptămâni.

O altă opțiune la fel de accesibilă este sarea grunjoasă. Aceasta funcționează pe același principiu, atrăgând umezeala din aer. Poți umple un borcan sau un săculeț textil cu sare și să îl așezi în zonele cele mai afectate. Atunci când observi că sarea s-a întărit sau s-a umezit, este semnul clar că trebuie schimbată.

Cărbunele activ și zațul de cafea pentru mirosuri neplăcute

Pe lângă controlul umidității, este important să elimini și mirosurile persistente din debara. Cărbunele activ este una dintre cele mai bune soluții în acest sens. Fiind utilizat și în filtrele de aer, acesta reține eficient mirosurile și absoarbe excesul de umezeală. Tot ce trebuie să faci este să pui câteva bucăți de cărbune activ în săculeți de bumbac sau recipiente perforate și să le așezi în locurile problematice.

Dacă îți dorești, în plus, un miros plăcut, zațul de cafea uscat este o variantă excelentă. Pe lângă faptul că absoarbe mirosurile neplăcute, acesta lasă și o aromă proaspătă. Este însă foarte important să te asiguri că zațul este complet uscat înainte de a-l folosi, altfel există riscul ca el însuși să favorizeze apariția mucegaiului.

Cum previi reapariția mucegaiului

Pe lângă metodele naturale, întreținerea spațiului joacă un rol esențial. Ventilarea debaralei este una dintre cele mai simple măsuri. Chiar dacă nu există ferestre, poți lăsa ușa deschisă din când în când pentru a permite circulația aerului. În cazurile mai dificile, un dezumidificator mic poate fi soluția ideală.

De asemenea, modul în care depozitezi obiectele contează. Este bine să eviți așezarea alimentelor sau textilelor direct pe perete, lăsând câțiva centimetri liberi pentru ca aerul să circule. În locul cutiilor de carton, care rețin umezeala, este recomandat să folosești recipiente din plastic sau metal, mai ușor de întreținut și de curățat.

Pentru un plus de prospețime, poți recurge și la soluții parfumate naturale. Lavanda uscată sau cojile de citrice puse în săculeți textile vor menține un miros plăcut și vor împrospăta aerul din încăpere.

