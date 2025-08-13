Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 08:58
de Badea Violeta

3 plante perene ideale pentru grădina ta. August este momentul perfect pentru a le sădi și a te bucura de flori frumoase primăvara

Timp liber
3 plante perene ideale pentru grădina ta. August este momentul perfect pentru a le sădi și a te bucura de flori frumoase primăvara
4imagini
Alege trei plante perene rezistente. Sursa foto: Profimedia

Luna august este ideală pentru pregătirea grădinii tale pentru sezonul următor. Plantele perene, care revin în fiecare an, sunt o alegere excelentă pentru a asigura un spectacol floral de durată și un plus de culoare în grădină. Iată trei specii ușor de îngrijit și foarte decorative, care se dezvoltă armonios și vor înfrumuseța primăvara ta.

Lavanda – frumusețe și aromă inconfundabilă

Lavanda este o plantă perenă apreciată pentru florile sale mov-violet și parfumul dulce, care atrage albinele și fluturii. Este rezistentă la secetă și preferă un sol bine drenat, cu expunere la soare.

Plantarea în august îi permite să-și întărească rădăcinile înainte de iarnă, astfel încât primăvara să explodeze în culoare și miresme. Pe lângă aspectul estetic, lavanda poate fi folosită și pentru a crea diverse produse aromatice sau cosmetice.

Vezi și:
Una dintre cele mai mari ferme de flori din România a fost scoasă la vânzare. „Anul acesta a fost cel mai dificil, a crescut de trei ori prețul”
Cine este primul român care a venit să îi aducă flori lui Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni. A sosit tocmai din Iaşi, cu trenul: “Mă gândesc acum la doamna Nina Iliescu, a rămas singură”

Alte plante perene de luat în considerare…

  • Echinacea (floarea șarpelui): Această plantă este cunoscută pentru florile sale mari, în nuanțe de roz, violet și alb, și proprietățile sale benefice pentru sănătate. Rezistă bine în diferite tipuri de sol și atrage polenizatori.
  • Hemerocallis (crin de zi): O plantă ușor de întreținut, cu flori elegante care înfloresc pe rând, oferind culoare pe tot parcursul verii. Se adaptează bine în aproape orice tip de sol și condiții.
  • Hosta: Ideală pentru zonele umbrite ale grădinii, hosta are frunziș bogat și flori delicate, care apar primăvara și vara. Este perfectă pentru a adăuga textură și volum pe spațiile mai puțin luminoase.

Sfaturi pentru plantarea perenelor în august

Pentru ca plantele perene să se dezvolte sănătos, este important să le plantezi într-un sol bine pregătit, bogat în nutrienți și să asiguri o udare regulată, mai ales în primele săptămâni după sădire.

Alege un loc cu expunere potrivită pentru fiecare specie și evită zonele cu umiditate excesivă care pot afecta rădăcinile. Dacă plantezi lavandă, asigură-te că solul este bine drenat, iar pentru hosta, că zona este mai umbrită. Respectând aceste recomandări, vei avea parte de o grădină plină de viață și culoare încă de la primele zile ale primăverii.

Așadar, august este o lună excelentă pentru a-ți îmbogăți grădina cu plante perene care te vor răsplăti cu flori spectaculoase și rezistență în timp. Alege specii potrivite spațiului și stilului tău și bucură-te de frumusețea lor an de an!

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William