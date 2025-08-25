Cum să devii miliardar cu AI – Povestea omului din spatele OpenEvidence, un fel de ChatGPT pentru medici

Daniel Nadler, fondatorul și CEO-ul OpenEvidence, a creat un instrument bazat pe inteligență artificială care permite medicilor să navigheze rapid prin volumul uriaș de literatură medicală.

Într-un domeniu în care un nou articol științific este publicat la fiecare 30 de secunde, medicii se confruntă cu o presiune uriașă pentru a fi la curent cu cele mai recente descoperiri și opțiuni de tratament, scrie Forbes.

OpenEvidence, un fel de ChatGPT pentru medici care transformă practica medicală

OpenEvidence filtrează milioane de publicații revizuite de colegi, inclusiv în jurnale prestigioase precum New England Journal of Medicine sau Journal of the American Medical Association, oferind răspunsuri rapide și citări complete, astfel încât medicii să poată verifica informația direct din sursă.

Startup-ul AI, lansat în 2022 și cu sediul în Miami, oferă acces gratuit pentru medicii verificați, monetizându-se prin publicitate, similar modelului Google.

În prezent, peste 430.000 de medici din Statele Unite folosesc OpenEvidence, iar platforma gestionează aproximativ 8,5 milioane de consultații pe lună.

Adoptarea rapidă a generat încrederea investitorilor: recent, OpenEvidence a atras 210 milioane de dolari de la GV (Google Ventures) și Kleiner Perkins, evaluând compania la 3,5 miliarde de dolari. Nadler deține aproximativ 60% din companie, ceea ce îl face miliardar, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari.

Eficiență, precizie și reducerea burnout-ului medicilor

OpenEvidence nu se limitează la oferirea de informații; platforma integrează modele de raționament care permit conectarea între studii diferite și realizarea de cercetări aprofundate pe diverse subiecte medicale.

Funcția recent introdusă, DeepConsult, permite medicilor să aibă practic „o echipă de doctori și cercetători” care analizează datele în timp ce aceștia se concentrează pe pacienți.

Platforma ajută medicii să evite erorile clinice cauzate de suprasolicitare și lipsa de timp, oferind recomandări bazate pe date și reducând dependența de intuiție.

Spre deosebire de ChatGPT sau alte instrumente generice, OpenEvidence folosește surse de înaltă calitate și oferă context și limitări pentru fiecare răspuns.

În plus, modelul de publicitate permite menținerea accesului gratuit, atrăgând astfel un număr tot mai mare de utilizatori și permițând îmbunătățirea continuă a algoritmului pe baza feedback-ului.

Experiențele medicilor, precum Dr. Susan Wolver sau Dr. Aneesh Singhal, demonstrează utilitatea reală a platformei: de la consultarea rapida a tratamentelor pentru pacienți imunocompromiși până la selectarea celor mai adecvate antibiotice în cazuri complexe.

Nadler și cofondatorul Zack Ziegler urmăresc extinderea OpenEvidence internațional, în special în țări cu acces limitat la îngrijire medicală de calitate, consolidând platforma AI ca un instrument indispensabil pentru medicina modernă.