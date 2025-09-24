Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”

Viața Dianei Dumitrescu a trecut printr-o transformare majoră în ultimul an, una care nu are legătură cu cariera artistică sau cu aparițiile publice, ci cu latura personală și spirituală. Actrița a ales să își urmeze credința într-un mod diferit și să facă un pas pe care mulți nu l-au înțeles la început.

Primii pași spre schimbare

Totul a pornit de la o experiență profundă trăită în timpul unui botez la care a asistat. Diana Dumitrescu povestește că acel moment a fost „extraordinar de frumos, divin, superb”, iar de atunci a început să meargă regulat la slujbele religioase. La început mergea doar duminica, dimineața și seara, însă mai apoi a aflat că acestea au loc și în alte zile ale săptămânii și a decis să fie prezentă și atunci.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: «Eu mă pocăiesc anul ăsta», ceea ce s-a și întâmplat”, a mărturisit actrița.

Decizia botezului și schimbările din viață

Deși a crescut într-o familie unde tradițiile religioase nu erau urmate cu strictețe, Diana Dumitrescu a simțit că a venit momentul unei schimbări interioare.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a spus ea.

Totuși, experiențele trăite în biserica penticostală au convins-o că acesta este drumul potrivit pentru ea.

„Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu el”, a completat vedeta.

Cum definește Diana Dumitrescu pocăința

Pentru actriță, pocăința nu este doar o schimbare de religie, ci un mod de a trăi.

„Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: «Eu pot să renunț la asta pentru Dumnezeu», asta e diferența”, a explicat ea.

Diana Dumitrescu își descrie acum viața printr-o frază simplă, dar puternică:

„Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”. Totuși, vedeta recunoaște că drumul nu este ușor: „M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu”.

Reacțiile apropiaților și mesajul pentru cei care o critică

Decizia sa nu a fost înțeleasă de toată lumea, mai ales de sora ei, care a privit cu scepticism schimbarea. Cu toate acestea, Diana Dumitrescu este convinsă că a luat cea mai bună hotărâre pentru ea și a transmis un mesaj clar:

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Pentru actriță, acest pas a însemnat liniște, echilibru și sentimentul că și-a găsit la timp calea spirituală.