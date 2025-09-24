Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”

Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 17:55
de Vieriu Ionut

Vedete și media
Diana Dumitrescu, confesiuni despre viața după ce s-a pocăit

Viața Dianei Dumitrescu a trecut printr-o transformare majoră în ultimul an, una care nu are legătură cu cariera artistică sau cu aparițiile publice, ci cu latura personală și spirituală. Actrița a ales să își urmeze credința într-un mod diferit și să facă un pas pe care mulți nu l-au înțeles la început.

Primii pași spre schimbare

Totul a pornit de la o experiență profundă trăită în timpul unui botez la care a asistat. Diana Dumitrescu povestește că acel moment a fost „extraordinar de frumos, divin, superb”, iar de atunci a început să meargă regulat la slujbele religioase. La început mergea doar duminica, dimineața și seara, însă mai apoi a aflat că acestea au loc și în alte zile ale săptămânii și a decis să fie prezentă și atunci.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: «Eu mă pocăiesc anul ăsta», ceea ce s-a și întâmplat”, a mărturisit actrița.

Decizia botezului și schimbările din viață

Deși a crescut într-o familie unde tradițiile religioase nu erau urmate cu strictețe, Diana Dumitrescu a simțit că a venit momentul unei schimbări interioare.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a spus ea.

Totuși, experiențele trăite în biserica penticostală au convins-o că acesta este drumul potrivit pentru ea.

„Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu el”, a completat vedeta.

Cum definește Diana Dumitrescu pocăința

Pentru actriță, pocăința nu este doar o schimbare de religie, ci un mod de a trăi.

„Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: «Eu pot să renunț la asta pentru Dumnezeu», asta e diferența”, a explicat ea.

Diana Dumitrescu își descrie acum viața printr-o frază simplă, dar puternică:

„Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”. Totuși, vedeta recunoaște că drumul nu este ușor: „M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu”.

Reacțiile apropiaților și mesajul pentru cei care o critică

Decizia sa nu a fost înțeleasă de toată lumea, mai ales de sora ei, care a privit cu scepticism schimbarea. Cu toate acestea, Diana Dumitrescu este convinsă că a luat cea mai bună hotărâre pentru ea și a transmis un mesaj clar:

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Pentru actriță, acest pas a însemnat liniște, echilibru și sentimentul că și-a găsit la timp calea spirituală.

„Eu sunt o fiică a Domnului!”, a declarat ea cu fermitate.

