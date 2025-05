Cum s-a fotografiat Carmen Grebenișan însărcinată în 4 luni? A divorţat în urmă cu un an, iar acum trăieşte cea mai frumoasă perioadă

După un an dificil marcat de un divorț dureros, Carmen Grebenișan renaște sub cele mai fericite auspicii. Influencerița a anunțat oficial că este însărcinată în patru luni, printr-un videoclip emoționant publicat pe 1 mai, alături de actualul său partener, Cristian. Cu burtica de gravidă în prim-plan, blondina le-a arătat urmăritorilor ei că, în ciuda trecutului, iubirea adevărată și speranța pot reapărea neașteptat.

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, trăiesc unul dintre cele mai speciale momente din viața lor. Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată, vestea fiind făcută publică chiar de Ziua Muncii, printr-un videoclip care a emoționat comunitatea online. Imaginile au fost urmate de o serie de fotografii cu burtica vizibilă, blondina dezvăluind că se află în cea de-a 16-a săptămână și 2 zile de sarcină.

În urmă cu mai bine de un an, Carmen Grebenișan a trecut printr-o despărțire dureroasă de fostul soț, Alex Militaru. Deși a încercat să țină discreție asupra motivelor, în cele din urmă a decis să spună adevărul într-un podcast emoționant.

”Trădarea și minciuna (n.red. au durut-o cel mai tare). Mai tare ca asta nu cred că poate să doară ceva, mai ales că orice tip de greșeală faci într-o relație, știi că sunt greșeli neintenționate sau comportamentale, nu principiale. Sunt tipuri și tipuri de greșeli, iar unele cântăresc mai mult, după părerea mea.

Rupturile acolo încep, de fapt. Sunt genul de persoană căreia îi place să ia lucrurile de la zero. Multe femei spun: ‘toți bărbații sunt la fel, toți mint, toți înșală’. Nu vreau să cred chestia asta. Sunt sigură că nu e așa, chiar dacă am trecut prin asta, am trecut de mai multe ori prin asta”, a declarat blondina.