Cum rezolvi problema semnalului la telefon, în Albania? Românii păţiţi dau sfaturi turiştilor şi pentru internet: „Te rupe dacă vorbeşti”

Vacanțe și turism
Pentru mulți turiști români care aleg Albania ca destinație de vacanță, una dintre cele mai mari provocări nu este neapărat alegerea plajei perfecte sau a unei cazări avantajoase, ci accesul la semnal bun și la internet stabil. Într-o eră în care conectivitatea este esențială pentru a ține legătura cu cei de acasă, pentru a partaja imagini sau pentru a accesa rapid informații utile, calitatea rețelelor devine un subiect important.

Cartelele locale, o opțiune des întâlnită

Experiențele împărtășite de cei care au trecut deja prin această situație arată că există mai multe soluții pentru a rămâne conectat în Albania, fie că este vorba de roaming, cartele locale sau acces la Wi-Fi.

Mulți turiști recomandă achiziționarea unei cartele Vodafone direct din Albania, considerând că este o variantă mai avantajoasă decât roamingul clasic.

„Din punctul meu de vedere ar cam trebui să îţi cumperi o cartelă Vodafone de aici din Albania! Orange te rupe dacă vb şi la net, Digi am înțeles că este ok”, a transmis un român care și-a împărtășit experiența pe un forum de călătorii.

Cartelele locale oferă pachete de internet consistente, iar pentru cei care au telefoane compatibile există și varianta de e-sim, considerată practică și rapidă. O astfel de opțiune la Vodafone costă aproximativ 10,54 euro pentru 10 GB de internet, suficient pentru majoritatea vacanțelor.

Rețelele din România: experiențe diferite

Nu toți turiștii au apelat la cartele locale. Unii spun că rețelele din România pot funcționa fără probleme, în special Telekom.

„Eu am Telekom și merge perfect!”, a explicat un alt român.

În schimb, experiențele cu Orange nu sunt la fel de favorabile: costurile ridicate pentru apeluri și internet îi fac pe mulți să o evite în Albania.

În ceea ce privește Digi, părerile sunt mai echilibrate – unii turiști spun că este o opțiune rezonabilă, însă depinde mult de zona în care se află.

Wi-Fi-ul gratuit, o soluție practică

Pentru cei care nu vor să cheltuiască bani suplimentari pe cartele sau roaming, rețelele Wi-Fi puse la dispoziție de hoteluri, plaje sau taverne rămân cea mai accesibilă variantă.

„Îți spun cum procedez eu… în Ksamil, la hotelul la care suntem cazați avem wifi, super super ok, iar când mergem la plaja îți dau cei care administrează plaja parola de la wifi care este super. Iar la taverne, seara la fel, cereți la ospătari parola şi totul este ok!”, povestește un turist.

Astfel, cei care petrec mai mult timp în unități de cazare, restaurante sau pe plaje organizate se pot descurca foarte bine doar cu internetul wireless disponibil gratuit.

Pentru românii care aleg Albania ca destinație de vacanță, conectivitatea nu este un obstacol imposibil. Fie că aleg cartele Vodafone din Albania, e-sim-uri avantajoase, roaming cu Telekom sau Wi-Fi-ul disponibil în majoritatea locațiilor turistice, există soluții adaptate fiecărui buget și fiecărei nevoi. Important este ca turiștii să se informeze înainte și să aleagă varianta potrivită pentru modul lor de a călători.

