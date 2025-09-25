Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 18:58
de Daoud Andra

Cum repari placa de beton care a crăpat. Pași simpli pentru fiecare tip de fisură

UTILE
Cum repari placa de beton care a crăpat. Pași simpli pentru fiecare tip de fisură
FOTO: Freepik

Plăcile de beton reprezintă o componentă esențială în construcții, fiind folosite atât la podele, cât și la trotuare, terase sau parcări. Totuși, în timp, betonul poate dezvolta fisuri din cauza contracției, încărcărilor excesive, intemperiilor sau a lucrărilor incorecte de turnare. Dacă fisurile nu sunt tratate la timp, acestea se pot extinde, ducând la deteriorări mai grave. Din fericire, reparația plăcilor de beton este un proces accesibil, chiar și pentru amatori, dacă urmezi câțiva pași simpli.

Cum se repară placa de beton, pas cu pas

Primul pas este să determini natura fisurii. Cele mai frecvente tipuri sunt:

  • Fisuri fine (până la 0,3 cm): apar de obicei din contracția betonului în timpul uscării.
  • Fisuri medii (0,3–0,6 cm): pot fi cauzate de așezarea neuniformă a plăcii sau de încărcături locale.
  • Fisuri mari (peste 0,6 cm): indică probleme structurale sau deformări majore și necesită atenție specială.

Înainte de a repara, fisura trebuie curățată. Folosește o perie de sârmă sau un aspirator pentru a îndepărta praful, murdăria și bucățile slabe de beton. Dacă este nevoie, spală zona cu apă și las-o să se usuce complet. Aceasta asigură aderența corectă a materialului de reparație.

Pregătirea materialului de reparare

Există mai multe produse pentru refacerea betonului:

  • Chituri sau mortare speciale pentru fisuri fine – pentru crăpături superficiale.
  • Mortar de reparare rapidă sau beton fluid – pentru fisuri medii și mari.
  • Rășini epoxidice sau poliuretan – pentru fisuri structurale care necesită impermeabilizare.

Urmează instrucțiunile producătorului pentru amestecul corect al materialului. Pentru a umple fisurile fine, poți folosi o spatulă mică sau un pistol de aplicare pentru chit. Umple fisura complet și nivelează suprafața cu restul betonului.

Pentru fisurile medii sau mari, este recomandat să folosești mortar sau beton fluid. Întinde-l cu o mistrie, apăsând ușor pentru a elimina bulele de aer și a asigura aderența la pereții fisurii.

Netezirea, finisarea și întreținerea

După ce materialul de umplere a fost aplicat, netezește suprafața cu o mistrie sau un trafalet pentru a obține o finisare uniformă. Pentru o aderență și rezistență sporită, poți uda ușor suprafața înainte de aplicarea materialului.

Lasă materialul să se întărească conform indicațiilor producătorului. În cazul plăcilor expuse la exterior, protejează zona de ploaie sau trafic timp de câteva zile. Poți acoperi cu folie de plastic pentru a menține umiditatea și a preveni crăparea prematură.

Chiar și după reparare, este important să monitorizezi placa de beton periodic. Evită încărcările excesive și repară imediat orice fisură nouă. În plus, aplicarea unui strat de protecție hidroizolantă poate prelungi viața plăcii și reduce apariția crăpăturilor.

Cum va fi vremea zilele următoare. Câte zile ține frigul. Temperaturile scad până la -4 grade
Recomandări
Serialul Godfather of Harlem, povestea reală a unui lider al lumii interlope. De ce să-l vizionezi pe Disney+
Serialul Godfather of Harlem, povestea reală a unui lider al lumii interlope. De ce să-l vizionezi pe Disney+
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
El, 81. Ea, 56. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, o iubire ca-n filme, o căsnicie de fier, un basm devenit realitate
El, 81. Ea, 56. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, o iubire ca-n filme, o căsnicie de fier, un basm devenit realitate
Cardinalul Lucian Mureșan a murit. Conducătorul Bisericii Greco-Catolice din România, al treilea cardinal român numit de Vatican
Cardinalul Lucian Mureșan a murit. Conducătorul Bisericii Greco-Catolice din România, al treilea cardinal român numit de Vatican
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Cum funcţionează regula olandeză pentru pensii. Se ține cont și de speranța de viață
Cum funcţionează regula olandeză pentru pensii. Se ține cont și de speranța de viață
Flight, povestea unui erou fragil care îți arată prețul adevărului. De ce să urmărești filmul de pe Netflix
Flight, povestea unui erou fragil care îți arată prețul adevărului. De ce să urmărești filmul de pe Netflix
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Playtech Știri
Cum arată copiii Danielei Crudu. Daiana și Dominic apar rar în mediul online
Playtech Știri
O nouă tragedie în familia lui Nicolae Botgros. Nepotul artistului a ajuns la spital, în comă. Prognosticul rămâne rezervat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...