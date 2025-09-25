Cum repari placa de beton care a crăpat. Pași simpli pentru fiecare tip de fisură

Plăcile de beton reprezintă o componentă esențială în construcții, fiind folosite atât la podele, cât și la trotuare, terase sau parcări. Totuși, în timp, betonul poate dezvolta fisuri din cauza contracției, încărcărilor excesive, intemperiilor sau a lucrărilor incorecte de turnare. Dacă fisurile nu sunt tratate la timp, acestea se pot extinde, ducând la deteriorări mai grave. Din fericire, reparația plăcilor de beton este un proces accesibil, chiar și pentru amatori, dacă urmezi câțiva pași simpli.

Cum se repară placa de beton, pas cu pas

Primul pas este să determini natura fisurii. Cele mai frecvente tipuri sunt:

Fisuri fine (până la 0,3 cm): apar de obicei din contracția betonului în timpul uscării.

Fisuri medii (0,3–0,6 cm): pot fi cauzate de așezarea neuniformă a plăcii sau de încărcături locale.

Fisuri mari (peste 0,6 cm): indică probleme structurale sau deformări majore și necesită atenție specială.

Înainte de a repara, fisura trebuie curățată. Folosește o perie de sârmă sau un aspirator pentru a îndepărta praful, murdăria și bucățile slabe de beton. Dacă este nevoie, spală zona cu apă și las-o să se usuce complet. Aceasta asigură aderența corectă a materialului de reparație.

Pregătirea materialului de reparare

Există mai multe produse pentru refacerea betonului:

Chituri sau mortare speciale pentru fisuri fine – pentru crăpături superficiale.

Mortar de reparare rapidă sau beton fluid – pentru fisuri medii și mari.

Rășini epoxidice sau poliuretan – pentru fisuri structurale care necesită impermeabilizare.

Urmează instrucțiunile producătorului pentru amestecul corect al materialului. Pentru a umple fisurile fine, poți folosi o spatulă mică sau un pistol de aplicare pentru chit. Umple fisura complet și nivelează suprafața cu restul betonului.

Pentru fisurile medii sau mari, este recomandat să folosești mortar sau beton fluid. Întinde-l cu o mistrie, apăsând ușor pentru a elimina bulele de aer și a asigura aderența la pereții fisurii.

Netezirea, finisarea și întreținerea

După ce materialul de umplere a fost aplicat, netezește suprafața cu o mistrie sau un trafalet pentru a obține o finisare uniformă. Pentru o aderență și rezistență sporită, poți uda ușor suprafața înainte de aplicarea materialului.

Lasă materialul să se întărească conform indicațiilor producătorului. În cazul plăcilor expuse la exterior, protejează zona de ploaie sau trafic timp de câteva zile. Poți acoperi cu folie de plastic pentru a menține umiditatea și a preveni crăparea prematură.

Chiar și după reparare, este important să monitorizezi placa de beton periodic. Evită încărcările excesive și repară imediat orice fisură nouă. În plus, aplicarea unui strat de protecție hidroizolantă poate prelungi viața plăcii și reduce apariția crăpăturilor.