Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 10:36
de Ozana Mazilu

Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță

TUTORIAL
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Reinstalarea iPadOS cu ajutorul computerului și resetarea în siguranță

Dacă iPad-ul tău întâmpină probleme serioase, precum blocări frecvente, erori la pornire sau funcționare lentă, o reinstalare completă a sistemului de operare poate fi soluția. Procesul nu este complicat, dar necesită câteva pregătiri esențiale pentru a evita pierderea datelor. Acest ghid detaliază pașii necesari pentru a reinstala iPadOS cu ajutorul unui computer și pentru a efectua o resetare în siguranță, astfel încât dispozitivul să funcționeze ca nou.

Pregătirea pentru reinstalare și crearea unei copii de siguranță

Înainte să începi reinstalarea, este vital să faci backup la toate datele importante. Poți utiliza iCloud sau aplicația Finder pe Mac și iTunes pe Windows pentru a salva fotografii, documente, aplicații și setări. Asigură-te că ai suficient spațiu disponibil pe contul de iCloud sau pe computer pentru a stoca copia de rezervă completă.

De asemenea, verifică nivelul de încărcare al bateriei și păstrează cablul original USB sau unul certificat, pentru a evita întreruperile în timpul procesului. O conexiune stabilă la internet este esențială, mai ales dacă va fi nevoie să descarci ultima versiune de iPadOS.

Vezi și:
Apple a lansat iOS 26, dar fără trei funcții esențiale pentru utilizatori. Ce lipsește, motivul din spatele deciziei
Apple explică de ce iOS 26 poate consuma temporar bateria iPhone-ului

Reinstalarea iPadOS folosind un computer

Pentru a reinstala sistemul de operare, conectează iPad-ul la computer și deschide aplicația corespunzătoare: Finder dacă folosești macOS Catalina sau o versiune mai nouă, respectiv iTunes dacă ai un Mac mai vechi sau un PC cu Windows. Selectează dispozitivul, apoi apasă pe „Restaurează iPad”. Computerul va descărca cea mai recentă versiune de iPadOS și o va instala automat.

Dacă dispozitivul nu pornește normal, poate fi necesar să activezi modul DFU (Device Firmware Update). Pentru a face acest lucru, apasă o combinație specifică de butoane – în funcție de model – până când ecranul rămâne complet negru și iTunes sau Finder recunoaște iPad-ul în modul de recuperare. Acest pas forțează reinstalarea completă a sistemului, eliminând eventualele erori grave.

Resetare în siguranță și configurare după instalare

După reinstalarea iPadOS, vei parcurge pașii de configurare ca la un dispozitiv nou. Aici poți alege să restaurezi datele din backup-ul creat anterior sau să pornești de la zero, dacă vrei o experiență complet curată. Pentru siguranță suplimentară, activează autentificarea cu doi factori și verifică setările de confidențialitate, astfel încât datele personale să fie protejate.

Dacă intenționezi să vinzi sau să oferi iPad-ul altcuiva, este recomandat să folosești opțiunea „Șterge tot conținutul și setările” înainte de reinstalare. Această acțiune asigură că informațiile tale rămân private și că noul utilizator primește un dispozitiv complet resetat, fără legături cu contul tău Apple.

Prin respectarea acestor pași, reinstalarea iPadOS și resetarea dispozitivului devin procese sigure și eficiente. Indiferent că vrei să remediezi probleme de software sau să pregătești tableta pentru un nou proprietar, planificarea atentă și backup-ul corect îți oferă liniștea că datele tale sunt protejate, iar iPad-ul va funcționa la parametri optimi.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită
Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația
Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu
Playtech Știri
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
Playtech Știri
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...