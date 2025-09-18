Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță

Dacă iPad-ul tău întâmpină probleme serioase, precum blocări frecvente, erori la pornire sau funcționare lentă, o reinstalare completă a sistemului de operare poate fi soluția. Procesul nu este complicat, dar necesită câteva pregătiri esențiale pentru a evita pierderea datelor. Acest ghid detaliază pașii necesari pentru a reinstala iPadOS cu ajutorul unui computer și pentru a efectua o resetare în siguranță, astfel încât dispozitivul să funcționeze ca nou.

Pregătirea pentru reinstalare și crearea unei copii de siguranță

Înainte să începi reinstalarea, este vital să faci backup la toate datele importante. Poți utiliza iCloud sau aplicația Finder pe Mac și iTunes pe Windows pentru a salva fotografii, documente, aplicații și setări. Asigură-te că ai suficient spațiu disponibil pe contul de iCloud sau pe computer pentru a stoca copia de rezervă completă.

De asemenea, verifică nivelul de încărcare al bateriei și păstrează cablul original USB sau unul certificat, pentru a evita întreruperile în timpul procesului. O conexiune stabilă la internet este esențială, mai ales dacă va fi nevoie să descarci ultima versiune de iPadOS.

Reinstalarea iPadOS folosind un computer

Pentru a reinstala sistemul de operare, conectează iPad-ul la computer și deschide aplicația corespunzătoare: Finder dacă folosești macOS Catalina sau o versiune mai nouă, respectiv iTunes dacă ai un Mac mai vechi sau un PC cu Windows. Selectează dispozitivul, apoi apasă pe „Restaurează iPad”. Computerul va descărca cea mai recentă versiune de iPadOS și o va instala automat.

Dacă dispozitivul nu pornește normal, poate fi necesar să activezi modul DFU (Device Firmware Update). Pentru a face acest lucru, apasă o combinație specifică de butoane – în funcție de model – până când ecranul rămâne complet negru și iTunes sau Finder recunoaște iPad-ul în modul de recuperare. Acest pas forțează reinstalarea completă a sistemului, eliminând eventualele erori grave.

Resetare în siguranță și configurare după instalare

După reinstalarea iPadOS, vei parcurge pașii de configurare ca la un dispozitiv nou. Aici poți alege să restaurezi datele din backup-ul creat anterior sau să pornești de la zero, dacă vrei o experiență complet curată. Pentru siguranță suplimentară, activează autentificarea cu doi factori și verifică setările de confidențialitate, astfel încât datele personale să fie protejate.

Dacă intenționezi să vinzi sau să oferi iPad-ul altcuiva, este recomandat să folosești opțiunea „Șterge tot conținutul și setările” înainte de reinstalare. Această acțiune asigură că informațiile tale rămân private și că noul utilizator primește un dispozitiv complet resetat, fără legături cu contul tău Apple.

Prin respectarea acestor pași, reinstalarea iPadOS și resetarea dispozitivului devin procese sigure și eficiente. Indiferent că vrei să remediezi probleme de software sau să pregătești tableta pentru un nou proprietar, planificarea atentă și backup-ul corect îți oferă liniștea că datele tale sunt protejate, iar iPad-ul va funcționa la parametri optimi.