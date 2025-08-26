Cum reduci consumul mare de RAM în Opera pe PC folosind Task Managerul intern

Browserul Opera a câștigat popularitate datorită vitezei și funcțiilor sale integrate, însă, la fel ca alte programe moderne, poate consuma rapid resursele computerului. Dacă ai observat că sistemul devine mai lent, aplicațiile se deschid greu sau ventilatorul pornește brusc chiar și atunci când nu rulezi multe procese, e posibil ca Opera să fie principalul responsabil.

O soluție practică, pe care nu trebuie să o cauți în afara browserului, este folosirea Task Managerului intern al Opera. Acesta îți arată exact ce procese rulează în fundal și câtă memorie RAM sau putere de procesare consumă fiecare. Urmând pașii potriviți, poți optimiza consumul și recăpăta fluiditatea sistemului fără să renunți la browserul preferat.

Cum deschizi rapid Task Managerul din Opera

Primul pas este să înveți să accesezi corect această funcție. Opera are un Task Manager intern foarte asemănător cu cel din Windows, dar mult mai dedicat pentru activitatea din browser. Ca să îl deschizi, trebuie doar să apeși combinația de taste Shift + Esc atunci când fereastra Opera este activă. În câteva secunde, pe ecran apare o listă cu toate procesele care rulează în browser.

Pe lângă comanda rapidă, mai ai o alternativă: deschizi meniul principal din stânga sus, mergi la „More tools” (sau „Instrumente suplimentare”, dacă folosești interfața în română) și alegi „Task Manager”. Este bine să reții ambele metode, pentru că atunci când sistemul se mișcă greu, scurtătura de tastatură e cea mai rapidă soluție.

Cum identifici procesele care consumă prea mult RAM

Odată deschis Task Managerul, vei vedea o listă detaliată cu filele deschise, extensiile instalate și procesele interne ale browserului. Coloanele afișează consumul de memorie RAM, utilizarea procesorului și chiar traficul de rețea. Scopul tău este să verifici ce anume ocupă cel mai mult RAM.

De obicei, filele cu pagini complexe — de exemplu, platforme de streaming, jocuri online sau instrumente web interactive — apar primele în listă la consum mare. Totodată, unele extensii slab optimizate pot încărca memoria chiar și atunci când nu le folosești activ. Dacă observi că o extensie consumă sute de MB de RAM, deși nu ai nevoie de ea permanent, poți decide să o închizi sau chiar să o dezinstalezi ulterior.

Important este să înțelegi că nu trebuie să închizi procesele la întâmplare. Concentrează-te pe cele care depășesc clar consumul normal și pe filele deschise de care nu ai nevoie în acel moment. În acest fel, nu vei afecta stabilitatea browserului, dar vei elibera instantaneu resurse.

Cum închizi procesele și optimizezi performanța

Pentru a opri un proces, selectează-l cu mouse-ul și apasă pe butonul „End process” din colțul dreapta jos al ferestrei Task Managerului. În câteva secunde, fila sau extensia respectivă va fi închisă, iar memoria ocupată va fi eliberată. Este un mod sigur și controlat de a optimiza consumul fără să fie nevoie să repornești întregul browser.

Dacă faci acest lucru regulat, vei observa că sistemul reacționează mai rapid și că Opera nu mai monopolizează resursele. În plus, îți formezi un obicei util: verifici periodic ce extensii folosești, câte file menții deschise și cum afectează acestea memoria RAM. Cu timpul, îți vei cunoaște propriile tipare de consum și vei putea anticipa când browserul riscă să încetinească sistemul.

Folosirea Task Managerului din Opera este o metodă simplă și eficientă de a gestiona consumul de RAM, mai ales dacă ai un computer cu resurse limitate. În loc să te frustrezi pentru că aplicațiile se blochează sau sistemul se mișcă greu, poți lua controlul asupra browserului și îți optimizezi experiența. Tot ce ai de făcut este să verifici procesele, să închizi ce nu îți trebuie și să menții doar ce folosești cu adevărat.