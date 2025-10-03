Cum recuperezi o moștenire dacă actele de proprietate s-au pierdut sau nu există. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi

Deschiderea unei succesiuni începe cu acte simple (certificat de deces, acte de identitate, certificate de stare civilă) și continuă cu probe privind bunurile lăsate de defunct (titluri de proprietate, înscrieri în cartea funciară, extrase bancare etc.). În practică, notarii publici cer la deschiderea succesiunii documentele care dovedesc identitatea moștenitorilor şi probele despre bunuri, iar legea civilă stabilește succesiunea legală şi testamentară.

Paşii de urmat în cazul unei moșteniri

Adună actele de stare civilă şi certificatul de deces. Acesta este indispensabil la notariat sau în instanţă pentru a demonstra data deschiderii succesiunii.

Verifică existenţa testamentului şi a altor înscrisuri (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie, poliţe, extrase de carte funciară). Dacă există, prezintă-le notarului.

Dacă actele de proprietate lipsesc, obține duplicatele de la instituțiile emitente: Starea Civilă (certificate de naștere/căsătorie), OCPI/ANCPI pentru copii după cărţile funciare, primărie pentru titluri vechi, bănci pentru extrase de cont. Agenţia Naţională de Cadastru eliberează copii sau duplicate și formulare tipizate pentru astfel de cereri.

Ce poţi face dacă unele acte s-au pierdut

Solicită copiile/duplicatele oficiale: OCPI/ANCPI pot elibera copii conforme după cărţile funciare sau duplicate ale documentelor de cadastru; primăria poate emite duplicat al titlului vechi de proprietate, iar registrul notarial poate furniza copii ale actelor autentificate la un anumit birou notarial. Aceste duplicate au putere probatorie şi sunt recunoscute în procedura succesorală.

Dacă nu se pot obține documente nici din arhive sau instituţii (de exemplu documente foarte vechi sau distruse), se poate recurge la probe alternative (martori, expertize tehnice, înscrisuri fiscale, plăţi la utilităţi) şi, în ultimă fază, la instanţă pentru a solicita o hotărâre constatatoare privind dreptul de proprietate sau calificarea dreptului succesoral. Când există dispute sau lipsesc acte esenţiale, dezbaterea succesiunii în instanţă rămâne soluţia.

După obținerea certificatului de moștenitor (notarial sau hotărâre judecătorească) urmează intabularea – înscrierea în cartea funciară a noilor drepturi reale (scoaterea din indiviziune, partaj, intabulare). Fără certificatul de moștenitor sau hotărârea judecătorească nu se pot face în general transmiteri ferme asupra imobilelor.

Pentru a nu întâmpina dificultăți, este recomandat să începi cu obţinerea certificatelor de deces şi a copiilor din arhive (Starea Civilă, ANCPI, notariat), păstrează copii ale fiecărui document şi apelează la un notar pentru procedura succesorală amiabilă; dacă apar lipsuri sau contestaţii, mergi la instanţă cu probele alternative. Procedura este clar reglementată, dar necesită răbdare şi documentare riguroasă. Moștenirea nu este pierdută, chiar dacă lipsesc acte esențiale, ci procesul prin care se ajunge la ea devine mai anevoios.