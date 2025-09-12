Cum recuperezi fotografii și fișiere șterse din Poze și Fișiere, pe iPad

Tabletele iPad sunt printre cele mai populare dispozitive pentru stocarea și organizarea conținutului personal. Fotografiile din vacanțe, clipurile video importante sau documentele de lucru ajung de cele mai multe ori salvate în aplicațiile native Poze și Fișiere. Totuși, poate ți s-a întâmplat să ștergi din greșeală un fișier de care aveai nevoie mai târziu. Din fericire, Apple a creat un sistem prin care poți recupera datele șterse, fără să fie nevoie de aplicații suplimentare sau soluții complicate.

Recuperarea fotografiilor și fișierelor de pe iPad nu este un proces dificil, dar presupune să știi exact unde să cauți și ce limite există în ceea ce privește timpul disponibil pentru restaurare. În continuare vei descoperi pașii necesari pentru a readuce imaginile și documentele șterse înapoi pe dispozitivul tău.

Recuperează fotografii și videoclipuri din aplicația Poze

Atunci când ștergi o fotografie sau un clip video din aplicația Poze, acestea nu dispar imediat din memoria iPad-ului. În schimb, ele sunt mutate într-un album special numit Șterse recent. Aici rămân stocate pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care poți decide dacă vrei să le restaurezi sau să le elimini definitiv.

Pentru a le recupera, deschide aplicația Poze, mergi la secțiunea Albume, apoi derulează până găsești folderul Șterse recent. Aici vei vedea toate fotografiile și clipurile șterse, fiecare cu numărul de zile rămase până la eliminarea definitivă. Selectează imaginile dorite, apasă pe Recuperează și acestea vor reveni automat în biblioteca principală.

Este important să ții cont că, după cele 30 de zile, sistemul șterge definitiv conținutul din acest album. Dacă ai nevoie de o soluție pe termen lung, e bine să activezi iCloud Photos, astfel încât toate fotografiile să fie sincronizate și stocate în cloud. În acest fel, chiar dacă le pierzi de pe iPad, ele pot fi recuperate prin conectarea la contul tău iCloud.

Recuperează documente și foldere din aplicația Fișiere

Aplicația Fișiere de pe iPad funcționează similar cu un manager de documente, iar și aici există o metodă de recuperare. Ori de câte ori ștergi un fișier sau un folder, acesta nu dispare imediat, ci este trimis în folderul Șterse recent din cadrul aplicației.

Pentru a-l accesa, deschide Fișiere, mergi în bara laterală și selectează secțiunea Șterse recent. Aici vei găsi documentele eliminate în ultimele 30 de zile. Selectează ce vrei să restaurezi, apoi apasă pe opțiunea Recuperează. Fișierul va fi mutat în locația originală, exact acolo unde se afla înainte de a fi șters.

Dacă documentele se aflau într-un serviciu de stocare integrat, precum iCloud Drive, Google Drive sau Dropbox, regulile pot varia. În cazul iCloud, fișierele șterse rămân de asemenea disponibile pentru restaurare 30 de zile, dar pot fi recuperate și din browser, prin logarea pe site-ul iCloud.com. Această funcționalitate îți oferă un strat suplimentar de siguranță, mai ales dacă ai nevoie de acces la documente de pe alt dispozitiv.

Folosește backup iCloud sau iTunes pentru restaurare completă

Dacă fotografiile sau fișierele de care ai nevoie au dispărut complet și nu se mai află nici în folderul Șterse recent, atunci singura soluție rămasă este să restaurezi iPad-ul dintr-un backup anterior. Ai la dispoziție două metode principale: iCloud Backup și iTunes (sau Finder pe Mac).

În cazul în care ai activat backup-ul automat pe iCloud, tot ce trebuie să faci este să resetezi iPad-ul și să alegi opțiunea de restaurare dintr-un backup iCloud în timpul configurării inițiale. Acest proces va readuce toate datele existente la momentul respectiv, inclusiv fotografiile și fișierele.

Dacă preferi să folosești computerul, conectează iPad-ul la PC sau Mac și deschide iTunes (sau Finder, dacă folosești macOS mai nou). Selectează dispozitivul, apoi alege restaurarea dintr-un backup salvat local. Este o soluție mai drastică, pentru că rescrie complet conținutul actual al tabletei, dar poate fi ultima șansă pentru a recupera fișiere importante.

Este recomandat să faci backup regulat, astfel încât să reduci riscul de a pierde definitiv date esențiale. iCloud oferă opțiuni de stocare extinsă contra cost, ceea ce poate fi util dacă păstrezi multe fotografii sau documente de mari dimensiuni.

În concluzie, iPad-ul îți pune la dispoziție mai multe metode eficiente pentru a recupera fotografiile și fișierele șterse: fie prin folderele Șterse recent, fie prin sistemele de backup. Atâta timp cât reacționezi rapid și cunoști pașii corecți, șansele să recuperezi conținutul pierdut sunt foarte mari. Dacă vrei să fii complet protejat, obișnuiește-te să verifici periodic setările de backup și să le activezi, pentru ca momentele importante și documentele de lucru să fie mereu în siguranță.