Cum recunoști cel mai bun ulei de măsline: 4 reguli simple de urmat

Ultima ora
30 aug. 2025 | 15:48
de Daoud Andra

FOTO: Freepik

Pentru mulți români, concediul în Grecia, Italia sau Spania se termină de obicei cu o vizită într-un mic magazin local, de unde cumpără sticle de ulei de măsline. Gustul autentic și poveștile despre tradiția producătorilor îi conving pe turiști să vină acasă cu câteva suveniruri culinare. Însă adevărul este că nu toate uleiurile de măsline cumpărate din țările producătoare sunt de cea mai bună calitate. Diferențele între un ulei obișnuit și unul excelent pot fi subtile, dar există câteva criterii clare prin care poți alege mai inspirat.

Reguli simple care te ajută să recunoști un ulei de măsline bun

Caută eticheta „extra-virgin”

Primul pas este să alegi un ulei etichetat „extra-virgin”. Acesta este considerat cel mai valoros tip de ulei de măsline, obținut prin presare la rece și fără rafinare. Totuși, trebuie să știi că nu există un standard internațional unic care să garanteze calitatea pentru fiecare sticlă ce poartă această denumire. Calitatea depinde de soiul măslinelor, gradul de coacere, rapiditatea procesării și modul de păstrare.

De asemenea, evită variantele etichetate drept „light” sau „pure”, deoarece acestea au fost adesea rafinate și și-au pierdut mare parte din aromă și nutrienți. Și un detaliu important: nu te lăsa influențat de culoare. Atât un ulei verde intens, cât și unul auriu pal pot fi la fel de aromate și gustoase.

Verifică recipientul

Un ulei bun are nevoie de protecție. Expunerea la lumină, în special la razele ultraviolete, îi degradează rapid calitatea, distrugând antioxidanții naturali și dându-i gust rânced sau „de carton”. De aceea, producătorii serioși îmbuteliază uleiul în sticle de sticlă închisă la culoare sau în recipiente metalice.

Dacă totuși ai cumpărat un ulei într-o sticlă transparentă, nu e totul pierdut: păstrează-l într-un dulap întunecat, departe de surse de căldură. Astfel, vei putea savura notele fructate și ușor picante, caracteristice unui ulei proaspăt.

Analizează originea

Pe etichetă, expresia „fabricat în Italia” nu înseamnă neapărat că măslinele provin din Italia. În multe cazuri, aceasta indică doar locul unde s-a făcut îmbutelierea. Pentru un ulei de calitate, caută o mențiune clară a țării de origine sau chiar numele producătorului.

Cele mai bune uleiuri provin de la mici producători care procesează măslinele imediat după recoltare, obținând un lichid plin de arome. Dacă uleiul este destinat salatelor, sosurilor sau preparatelor unde gustul său trebuie să fie vedeta, aceste detalii devin esențiale.

Testează aroma

Cel mai simplu și sigur test este să miroși uleiul. Un ulei de măsline bun trebuie să aibă o aromă vegetală, proaspătă – să te ducă cu gândul la iarbă verde, roșii coapte sau fructe crude. Dacă nu are aproape niciun miros, probabil că nici gustul nu va fi remarcabil, caz în care îl poți folosi la gătit, nu la asezonat.

Dacă însă simți o notă râncedă, de ceară sau de carton, uleiul este degradat și trebuie aruncat. Un ulei de calitate transformă chiar și cel mai simplu preparat – o felie de pâine prăjită cu usturoi, o salată cu legume crude sau o supă caldă – într-o experiență gastronomică.

