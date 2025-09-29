Ultima ora
Europa trebuie să deschidă larg ușa Moldovei, după victoria istorică pro-UE și în pofida veto-ului Budapestei, cer voci de la Chișinău
29 sept. 2025 | 21:31
de Badea Violeta

Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna

UTILE
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Cum sa-ti ferești muscatele si alte flori din balcon de frigul precoce de toamna. Sursa foto: Profimedia

Pe măsură ce temperaturile scad rapid în septembrie, balconul tău poate deveni o provocare pentru florile sensibile la frig, cum sunt mușcatele. Un specialist în grădinărit recomandă câteva metode eficiente pentru a le menține sănătoase și frumoase până la venirea primăverii. Adaptarea plantelor la frigul precoce poate preveni pierderea florilor și deteriorarea rădăcinilor.

Unde să pui mușcatele și cum le ferești de curenții reci

Specialistul subliniază că primul pas pentru protejarea mușcatelor este alegerea unui loc ferit de curenți reci și vânt. Balcoanele orientate spre nord sau expuse direct la vânturile de toamnă pot pune în pericol florile sensibile.

Este recomandat să muți ghivecele lângă peretele clădirii sau într-un colț mai adăpostit. Pentru protecție suplimentară, poți folosi paravane sau folie transparentă, astfel încât florile să primească în continuare lumină naturală, dar să fie ferite de aerul rece.

Cum să îngrijești solul și rădăcinile plantelor

Un alt aspect esențial menționat de specialistul în grădinărit este menținerea rădăcinilor într-un mediu cât mai stabil. Înainte ca temperaturile să scadă sub 10 grade, este indicat să adaugi un strat de mulci sau turbă peste stratul superior al solului.

Acest strat ajută la menținerea căldurii și previne uscarea rădăcinilor. De asemenea, solul trebuie menținut ușor umed, dar nu excesiv de ud, deoarece apa înghețată poate provoca deteriorarea rădăcinilor.

Vezi și Mușcatele – cele 6 avantaje pentru care sunt cea mai bună alegere pentru balcon și grădină!

Cum și când ar trebui mutate și acoperite florile

Specialistul recomandă, pe cât posibil, mutarea ghivecelor în spații mai protejate. Dacă balconul permite, poți aduce plantele într-o cămară luminoasă, verandă sau chiar în interiorul apartamentului pe durata nopților reci.

Pentru ghivecele care rămân pe balcon, utilizarea husei speciale pentru plante sau chiar a unor pungi de rafie poate reduce pierderile cauzate de frig.

În plus, se poate înfășura ghiveciul cu material izolant, cum ar fi stuf sau țesături textile, pentru a proteja rădăcinile de îngheț. Prin aplicarea acestor metode, mușcatele și alte flori sensibile la temperaturi scăzute pot rezista chiar și în fața frigului precoce de toamnă.

Specialistul în grădinărit atrage atenția că prevenția este mult mai eficientă decât reparația, iar câteva măsuri simple, corect aplicate, pot prelungi viața plantelor până la sezonul cald. Astfel, balconul tău rămâne colorat și primitor chiar și în zilele reci de toamnă.

Vezi și Ce să presari peste mușcatele care au frunze mici şi plăpânde primăvara. Vor fi mai viguroase în doar 20 de zile!

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România
Recomandări
Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot
Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot
Cum prepari un odorizant eficient pentru baie. Păstrează mirosul proaspăt, fără chimicale şi fără să dai mulţi bani
Cum prepari un odorizant eficient pentru baie. Păstrează mirosul proaspăt, fără chimicale şi fără să dai mulţi bani
Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document
Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Trusă de unelte veche de 30.000 de ani, descoperită în Cehia, dezvăluie viața unui vânător-culegător din epoca de piatră
Trusă de unelte veche de 30.000 de ani, descoperită în Cehia, dezvăluie viața unui vânător-culegător din epoca de piatră
Revista presei
Adevarul
Picioarele unor șefe din diplomația europeană, cenzurate pe televiziunea de stat iraniană. „Prima dată am spus că e amuzant”
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...