Cum protejezi ghivecele de exterior de frigul iernii, fără să le muți în casă. Soluții ieftine și eficiente pentru balcon și grădină

Odată cu venirea toamnei, sezonul de grădinărit se apropie de final, iar pentru iubitorii de plante apare întrebarea inevitabilă: ce facem cu ghivecele de afară când vine frigul? Nu toate plantele pot fi aduse în casă, iar unele – mai ales cele perene sau arbuștii ornamentali – au nevoie de o perioadă de frig pentru a-și menține ciclul natural de dezvoltare. Vestea bună este că există soluții simple și accesibile pentru a proteja ghivecele de exterior, fără să le muți în interior.

Metode prin care protejezi plantele de frig

Primul pas este să identifici ce tip de plante ai: unele pot fi tropicale, altele perene, arbuști sau mici copaci în ghiveci. Reține că rădăcinile din ghivece sunt mult mai expuse frigului decât cele din sol, pentru că nu beneficiază de protecția naturală a pământului. Așa că trebuie să acționezi înainte ca temperaturile să scadă sub zero grade.

Dacă nu ai un garaj, un beci sau un spațiu închis unde să le depozitezi, poți improviza protecția direct în balcon sau în grădină. Iată câteva metode eficiente:

Adună ghivecele la un loc, lângă un perete protejat de vânt. Pereții exteriori ai casei sau ai blocului radiază o parte din căldura acumulată ziua, reducând riscul de îngheț.

Izolează-le cu materiale simple: înfășoară ghivecele în folie cu bule, pături vechi, saci de iută sau chiar ziare, pentru a crea un strat de protecție termică.

Folosește un strat gros de mulci. Acoperă suprafața pământului din ghivece cu 5–10 cm de frunze uscate, paie sau rumeguș. Acest strat păstrează umezeala și reduce șocul termic asupra rădăcinilor.

Burying – metoda ghivecelor îngropate

O metodă tradițională, dar foarte eficientă, este îngroparea ghivecelor direct în pământ. Sapă o groapă și pune ghiveciul astfel încât marginea lui să fie la nivelul solului. Apoi acoperă-l cu frunze sau paie uscate. Pământul înconjurător va acționa ca un izolator natural, iar plantele vor avea parte de o iarnă blândă. Primăvara, le poți scoate ușor și replanta.

Dacă depozitezi plantele într-un spațiu închis (garaj, magazie sau balcon), asigură-te că temperatura nu depășește 7–8°C, dar nici nu scade sub -5°C. Rădăcinile trebuie să intre în repaus, nu să înghețe complet. Udă-le rar, doar cât să menții pământul ușor umed – excesul de apă crește riscul de îngheț și mucegai.

Trucuri pentru balcon și terasă

Folosește cutii termoizolante sau lăzi de polistiren pentru ghivecele mici.

Pune ghivecele pe plăci de lemn sau stativ, pentru a nu sta direct pe podeaua rece.

Dacă ai plante sensibile (mușcate, ierburi aromatice), acoperă-le cu capace de plastic transparent sau folie agricolă, care menține temperatura cu câteva grade mai ridicată.

Anumite specii, cum ar fi lavanda, ienupărul, coniferele pitice, tufele de trandafiri sau iedera, sunt rezistente la frig și pot petrece iarna afară fără probleme, cu o minimă protecție. Totuși, verifică întotdeauna zona de rezistență și originea plantei pentru a evita surprizele.