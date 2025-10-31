Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 13:26
de Daoud Andra

Cum profită unii de tragedia din Rahova. Afișele apărute pe străzi i-au revoltat de locuitorii din zonă
FOTO: Arhivă

Tragedia din Rahova a readus în discuție siguranța instalațiilor de gaze și necesitatea montării sistemelor de detecție a scurgerilor periculoase. Însă, în timp ce locuitorii din zonă încearcă încă să se recupereze după dezastru, unii au găsit în această dramă o oportunitate de a face bani. Pe străzile din Rahova au apărut, în ultimele zile, afișe care au stârnit furia și indignarea oamenilor din cartier.

Reclamă la detectoare de gaz, cu imaginea blocului afectat de explozie

Un localnic a postat pe un grup dedicat comunității din Rahova o fotografie cu unul dintre aceste afișe. Imaginea, devenită rapid virală, arată un colaj care include poze cu blocul distrus de explozie, alături de un mesaj publicitar: „Nimeni nu crede că i se poate întâmpla. Până se întâmplă. Protejează-ți familia acum – instalează un detector de gaz și monoxid de carbon. Scanează codul QR și descoperă soluția care salvează vieți.”

Pentru mulți locuitori, modul în care a fost gândită campania este de neacceptat. În secțiunea de comentarii, reacțiile au fost dure. Unii au cerut chiar autorităților locale să intervină și să verifice cine a lipit afișele. De altfel, pe afișe nu era trecut niciun nume de firmă, ci doar un cod QR care ducea către un magazin online, ceea ce a alimentat suspiciunile legate de proveniența și scopul real al acțiunii.

Astfel de mesaje, apărute imediat după o tragedie, pot avea efecte negative asupra oamenilor afectați. În loc să promoveze prevenția, ele pot fi percepute ca o formă de exploatare emoțională.

Afișul apărut pe străzile din Rahova (FOTO: Facebook)

Ce se știe până acum despre explozia din Rahova

Explozia devastatoare din Rahova a avut loc pe 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Deflagrația, cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze, a distrus mai multe apartamente și a provocat moartea a trei persoane, în timp ce alte 15 au fost rănite. Zeci de familii au fost evacuate, iar structura imobilului este, potrivit experților, grav afectată.

Ancheta demarată de autorități este în plină desfășurare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și specialiștii în gaze analizează în continuare cauzele care ar fi dus la tragedie. Primele concluzii arată că țeava de alimentare cu gaz era fisurată și că s-ar fi aflat periculos de aproape de instalația electrică.

Locatarii din bloc au sesizat miros de gaz cu o zi înainte de explozia devastatoare și au apelat la o firmă specializată pentru a remedia problema. Angajatul care s-a prezentat la solicitare ar fi spus că a oprit alimentarea cu gaze și ar fi pus un sigiliu, însă mirosul a devenit tot mai puternic până a doua zi dimineața, când s-a produs explozia.

