Cum primești plăcuțele cu numerele de înmatriculare prin curier, oriunde în România. Anunțul MAI pentru șoferii români

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a oficializat recent o măsură pe care șoferii o așteptau de ani buni: plăcuțele de înmatriculare pot fi livrate, începând din această toamnă, prin curier, direct la domiciliu sau la orice adresă indicată în România. Schimbarea vine în contextul digitalizării serviciilor publice și a dorinței autorităților de a reduce aglomerația de la ghișee.

Ordinul MAI 132/2025, publicat pe 28 august și care intră în vigoare pe 17 septembrie, introduce această facilitate ca parte a unui pachet mai amplu de modernizare a procedurilor de înmatriculare. De acum, cetățenii nu vor mai fi obligați să ridice fizic plăcuțele de la serviciile publice comunitare, ci vor putea opta pentru livrarea prin curier, contra-cost, comandându-le online prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Cum funcționează noua procedură

Comenzile pentru plăcuțele de înmatriculare se vor face exclusiv prin platforma DGPCI, iar livrarea se va face la adresa indicată de solicitant, fie că este vorba de domiciliu, locul de muncă sau orice altă locație din țară. Plata se va face online, prin intermediul Sistemului Național de Plată Online (SNEP), odată cu eliminarea posibilității de achitare la casieriile DGPCI.

Astfel, pentru toate tipurile de plăcuțe – permanente, temporare, provizorii, de probă sau preferențiale – șoferii vor putea plăti tarifele exclusiv online. La fel și în cazul taxelor pentru atribuirea unui număr de înmatriculare la cerere, pentru rezervarea unei combinații sau pentru păstrarea unei combinații existente.

Livrarea prin curier adaugă un cost suplimentar, dar economisește timpul pierdut la ghișee și elimină drumurile inutile. Practic, întreaga procedură se poate rezolva acum de pe telefon sau computer.

Beneficii și impact asupra digitalizării

Pe lângă avantajele pentru cetățeni, măsura are un impact semnificativ și asupra modului în care lucrează instituțiile. Documentele interne – comenzi, avize de însoțire, procese-verbale și situații centralizatoare – vor fi generate și stocate în format electronic, ceea ce reduce birocrația și accelerează procesarea cererilor.

Mai mult, prefecturile vor fi integrate în Sistemul Național de Plată Online, ceea ce uniformizează și mai mult procesul de colectare a taxelor și reduce riscul de erori administrative.

În paralel, DGPCI a pus deja la dispoziția cetățenilor o platformă online prin care persoanele fizice și juridice pot realiza formalitățile de înmatriculare a vehiculelor. Noul pas cu livrarea plăcuțelor prin curier este, de fapt, o completare firească a acestui proces.

România, pe drumul digitalizării serviciilor auto

Introducerea acestei opțiuni vine la scurt timp după ce alte servicii au fost adaptate la modelul livrărilor la domiciliu. Pașapoartele simple electronice și permisele internaționale de conducere pot fi deja trimise acasă, prin curier.

MAI transmite că schimbările vor fi aplicate etapizat, în funcție de disponibilitatea tehnică a platformei, însă din 17 septembrie 2025 șoferii care înmatriculează vehicule vor avea această opțiune la dispoziție.

Este o dovadă clară că digitalizarea administrației publice nu se mai rezumă doar la plăți online, ci include și servicii complete, menite să reducă birocrația și timpul pierdut de cetățeni. Pentru milioane de șoferi români, faptul că plăcuțele ajung direct acasă reprezintă o schimbare practică și binevenită.

