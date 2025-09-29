Ultima ora
Europa trebuie să deschidă larg ușa Moldovei, după victoria istorică pro-UE și în pofida veto-ului Budapestei, cer voci de la Chișinău
29 sept. 2025 | 21:52
de Badea Violeta

Cum prepari un odorizant eficient pentru baie. Păstrează mirosul proaspăt, fără chimicale şi fără să dai mulţi bani

UTILE
Cum prepari un odorizant eficient pentru baie. Păstrează mirosul proaspăt, fără chimicale şi fără să dai mulţi bani
Cum sa faci un odorizant eficient pentru baie. Sursa foto: Profimedia

Un miros proaspăt și plăcut în baie este esențial pentru confortul casei, dar umezeala și lipsa ventilației pot transforma această încăpere într-o sursă de mirosuri neplăcute. Odorizantele comerciale adesea nu durează mult și conțin substanțe chimice, dar există o metodă simplă, naturală și ieftină de a menține baia parfumată.

Ingrediente simple pentru un parfum de durată

Pentru a prepara un odorizant eficient acasă nu sunt necesare produse speciale sau costisitoare. Vor fi suficiente câteva ingrediente simple, pe care cel mai probabil le aveți deja în bucătărie: 2 linguri de orez, 2 linguri de ulei de migdale sau jojoba și 10-15 picături din uleiul esențial preferat.

Aceste ingrediente naturale oferă o alternativă sigură și ecologică față de odorizantele comerciale, fără chimicale sau parfumuri sintetice. Amestecați uleiul esențial cu uleiul de migdale sau jojoba, apoi turnați amestecul peste orez.

Borcanul rezultat se așază pe un raft în baie, iar aroma se va răspândi treptat, umplând încăperea cu un parfum plăcut care persistă timp îndelungat.

Pentru un efect mai intens, puteți adăuga periodic câteva picături de ulei esențial suplimentar, iar combinațiile de arome pot fi adaptate sezonier sau după starea de spirit, transformând baia într-un spațiu cu adevărat relaxant și primitor.

De ce funcționează metoda naturală

Uleiurile esențiale sunt eficiente pentru a conferi prospețime și pentru a neutraliza mirosurile neplăcute. Acestea funcționează foarte bine în băile fără ferestre sau ventilație și oferă un parfum care poate persista câteva zile sau chiar săptămâni.

Reumplerea regulată a borcanului cu ulei prelungeste efectul, iar combinarea diferitelor arome – lămâie cu lavandă, portocală cu scorțișoară sau mentă cu eucalipt – permite crearea unor amestecuri personalizate, adaptate preferințelor fiecăruia.

Vezi și Odorizant natural de casă cu 3 ingrediente din bucătărie. Toți invitații vor dori să-ți afle secretul parfumat!

Siguranță și versatilitate pentru întreaga familie

Folosind ingrediente naturale, odorizantul este sigur pentru copii și animale de companie, evitând expunerea la chimicale. Această metodă ecologică și accesibilă permite transformarea băii într-un spațiu plăcut, cu un parfum persistent și reconfortant.

O combinație simplă de orez și uleiuri esențiale poate deveni un aliat de nădejde pentru păstrarea aerului proaspăt, transformând baia într-o adevărată carte de vizită pentru locuința dvs.

Prin această metodă, fiecare baie poate avea un miros natural, plăcut și persistent, fără costuri mari și fără riscuri pentru sănătatea celor dragi, oferind confort și atmosferă plăcută în fiecare zi.

Vezi și Trucul cu care îți parfumezi toată casa în doar câteva minute. Nu ai nevoie de odorizante de cameră sau aparate sofisticate!

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România
Recomandări
Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot
Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot
Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document
Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Trusă de unelte veche de 30.000 de ani, descoperită în Cehia, dezvăluie viața unui vânător-culegător din epoca de piatră
Trusă de unelte veche de 30.000 de ani, descoperită în Cehia, dezvăluie viața unui vânător-culegător din epoca de piatră
Revista presei
Adevarul
Picioarele unor șefe din diplomația europeană, cenzurate pe televiziunea de stat iraniană. „Prima dată am spus că e amuzant”
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...