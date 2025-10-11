Cum poți reduce costurile la curent și apă dacă stai la curte. Trucuri legale și eficiente

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 13:18
de Daoud Andra

Viața la curte vine cu multe avantaje — libertate, spațiu, aer curat — dar și cu provocări, mai ales atunci când vine vorba de cheltuieli. Facturile la energie electrică și apă pot crește considerabil, mai ales în anumite perioade, când grădina și gospodăria necesită întreținere constantă. Totuși, există metode simple, legale și eficiente prin care poți reduce costurile fără să îți compromiți confortul.

Metode prin care economisești când stai la curte

Panouri solare și fotovoltaice – investiția care se amortizează rapid

Dacă locuiești la curte, ai un mare avantaj: spațiul. Instalarea de panouri solare pentru apă caldă sau fotovoltaice pentru producerea energiei electrice îți poate reduce considerabil facturile. Panourile solare termice pot asigura până la 60–70% din necesarul anual de apă caldă, iar cele fotovoltaice pot acoperi o parte importantă din consumul de energie electrică.

În plus, programele de finanțare precum Casa Verde permit obținerea de subvenții de la stat, reducând semnificativ costurile inițiale. Deși investiția poate părea mare, amortizarea are loc în câțiva ani, iar ulterior economiile sunt constante.

Iluminat eficient și gestionarea inteligentă a consumului electric

Un pas simplu, dar adesea neglijat, este înlocuirea becurilor clasice cu LED-uri. Acestea consumă cu până la 80% mai puțină energie și au o durată de viață de peste 10 ani.

În plus, instalarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din curte sau pentru anexe poate elimina consumul inutil. De asemenea, este recomandat să optezi pentru aparate electrocasnice eficiente energetic (clasă A++ sau A+++).

Un alt truc util este folosirea prizelor inteligente, care pot fi programate să întrerupă curentul atunci când dispozitivele nu sunt utilizate. Astfel, eviți consumul „fantomă”, adică energia pierdută de aparatele aflate în standby.

Reducerea consumului de apă prin metode simple

La casă, o mare parte din consumul de apă se duce pe udarea grădinii și întreținerea curții. Soluția cea mai eficientă este colectarea apei de ploaie. Poți monta un sistem simplu de jgheaburi și un butoi de stocare — apa adunată poate fi folosită pentru irigații, spălat aleile sau chiar pentru toalete, dacă este filtrată corespunzător.

În plus, instalarea unui sistem de irigare prin picurare reduce consumul cu până la 50%, deoarece direcționează apa exact unde este nevoie, fără pierderi. Udarea dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute, previne evaporarea rapidă și ajută plantele să absoarbă mai bine umezeala.

Izolarea casei și eficiența termică. O altă sursă de economie este izolarea termică eficientă. O casă bine izolată păstrează căldura iarna și răcoarea vara, reducând consumul de energie pentru încălzire și răcire. Verifică etanșeitatea ferestrelor și ușilor, iar dacă ai posibilitatea, montează jaluzele exterioare sau pergole care protejează casa de razele directe ale soarelui.

Schimbă obiceiurile, nu doar instalațiile. De multe ori, economiile încep cu gesturile mici: oprește apa atunci când speli vasele sau te speli pe dinți, stinge luminile când nu ești în cameră, folosește mașina de spălat doar la capacitate maximă. Un comportament atent și consecvent poate reduce consumul lunar cu zeci de procente.

