Cum poți recupera anii de vechime pierduți din cauza angajatorilor care nu au declarat contribuțiile

Tot mai mulți români descoperă, în momentul în care se apropie de vârsta pensionării sau solicită adeverințe de vechime, că o parte din anii lor de muncă „au dispărut” din evidențele oficiale. Situațiile în care angajatorii nu au declarat contribuțiile sociale la stat nu sunt deloc rare, iar consecințele pot fi serioase — de la diminuarea punctajului pentru pensie până la imposibilitatea de a beneficia de anumite drepturi salariale sau indemnizații. Totuși, există modalități legale prin care acești ani de vechime pot fi recuperați.

Cum se ajunge la pierderea vechimii în muncă

Pierderea vechimii apare, de obicei, din cauza angajatorilor care nu au înregistrat contractele de muncă în Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților) sau nu au plătit contribuțiile obligatorii la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Chiar dacă salariatul a muncit efectiv, fără aceste declarații și plăți, perioada respectivă nu este recunoscută automat ca vechime în muncă.

Această problemă este întâlnită mai ales în cazul firmelor care au intrat între timp în insolvență, s-au radiat sau au funcționat la limita legalității. În astfel de situații, angajații trebuie să aducă dovezi că au prestat activitate în perioada respectivă.

Ce trebuie făcut pentru a recupera vechimea

Primul pas este verificarea situației oficiale a contribuțiilor la pensii. Orice persoană poate face acest lucru accesând contul personal din portalul CNPP (www.cnpp.ro), unde sunt afișate lunile și anii în care s-au virat contribuțiile sociale. Dacă există perioade lipsă, este important să fie identificate exact datele și angajatorii implicați.

Următorul pas este strângerea probelor care demonstrează că persoana a lucrat în perioada respectivă. Acestea pot include:

copii ale contractelor individuale de muncă, chiar și neînregistrate;

fluturași de salariu sau extrase bancare care atestă plata remunerației;

adeverințe, state de plată sau pontaje;

declarații ale foștilor colegi sau martori;

corespondență oficială cu angajatorul (emailuri, ordine de serviciu etc).

Cu aceste documente, salariatul poate depune o cerere oficială la Casa Județeană de Pensii, solicitând recalcularea stagiului de cotizare și recunoașterea vechimii. În unele cazuri, CNPP poate sesiza Inspecția Muncii pentru a verifica dacă angajatorul a încălcat legea și dacă mai poate fi tras la răspundere.

Când este necesar un proces în instanță

Dacă instituțiile nu pot clarifica situația administrativă, persoana în cauză poate apela la instanța de judecată, deschizând un proces de constatare a vechimii în muncă. În fața instanței, toate dovezile prezentate pot fi analizate, iar judecătorul poate dispune recunoașterea perioadelor respective ca vechime legală.

Această procedură este uneori singura soluție pentru angajații ale căror firme au fost radiate și nu mai există entități care să furnizeze documentele necesare. Hotărârea judecătorească definitivă devine, ulterior, document oficial pentru recalcularea pensiei.

Chiar dacă pierderea vechimii în muncă poate părea o nedreptate greu de reparat, legea oferă mecanisme clare de recuperare a anilor de cotizare. Este esențial ca fiecare angajat să verifice periodic situația contribuțiilor sale și să păstreze documente care pot servi drept dovadă a activității prestate. În final, prin perseverență și respectarea procedurilor legale, anii de muncă „dispăruți” pot fi recunoscuți, asigurând astfel un calcul corect al pensiei și al drepturilor sociale.