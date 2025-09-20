Cum poţi fi şters din Biroul de Credit? Aşa nu vei avea probleme la următorul împrumut

Pentru mulți români, includerea în Biroul de Credit reprezintă un adevărat obstacol atunci când vor să obțină un nou împrumut. O simplă întârziere la plata unei rate sau chiar o eroare de sistem pot atrage consecințe neplăcute: acces limitat la produse bancare, refuzul unui credit de nevoi personale ori ipotecar și, uneori, imposibilitatea de a beneficia de servicii financiare elementare.

Soluții prin care poți fi scos din baza de date

Totuși, vestea bună este că există soluții legale prin care datele negative pot fi eliminate, proces cunoscut sub numele de „radiere din Biroul de Credit”. Avocatul Adrian Cuculis a explicat în ce condiții se poate solicita acest lucru și care sunt pașii de urmat pentru a-ți recăpăta libertatea financiară.

Un motiv frecvent pentru care o persoană poate cere ștergerea din evidențele Biroului de Credit îl reprezintă erorile de notare. Se întâmplă ca informațiile transmise de bănci sau de instituțiile financiare să fie incorecte ori incomplete. În aceste cazuri, dacă nu ai fost informat în mod corect sau dacă înregistrarea nu reflectă realitatea, ai dreptul să soliciți radierea.

Specialiștii subliniază că notarea trebuie să fie proporțională și justificată. Dacă impactul asupra consumatorului este mult mai mare decât beneficiul urmărit de instituția financiară, se poate considera că drepturile clientului sunt afectate. În asemenea situații, primul pas este transmiterea unei cereri scrise prin care să soliciți corectarea sau eliminarea informației eronate.

„Radierea din Biroul de Credit se poate face pentru multiple motive: unul dintre ele se referă la greșita notare în Biroul de Credit. Trebuie să știți că atunci când nu ați fost notificat sau când proporția este foarte mare între beneficii și ce ar trebui să protejeze notarea în Biroul de Credit, puteți să solicitați radierea”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru wowbiz.ro.

Cine are dreptul să facă raportări

Un alt aspect esențial de reținut este legat de instituțiile care pot transmite date către Biroul de Credit. Doar băncile și instituțiile financiare nebancare (cunoscute sub numele de IFN-uri) au acest drept. Recuperatorii de creanțe nu sunt autorizați să raporteze datorii, astfel că orice încercare din partea lor de a trimite informații este lipsită de efecte legale.

Această distincție este extrem de importantă, deoarece multe persoane ajung să fie presate de firme de recuperare care pretind că pot influența situația din Biroul de Credit. În realitate, numai instituțiile menționate au această competență.

Care este procedura pentru radiere

Procesul prin care poți solicita ștergerea datelor nu este complicat, dar presupune parcurgerea unor etape clare. Prima măsură este să trimiți o notificare oficială către banca sau IFN-ul care a făcut raportarea. În document, trebuie să soliciți explicit radierea înregistrării, explicând motivele: eroare de notare, lipsă de notificare sau alte nereguli constatate.

Dacă răspunsul primit este negativ sau întârzie să apară, următorul pas este să apelezi la instanța de judecată. Procedura se desfășoară etapizat, nu simultan: întâi notificarea, apoi acțiunea în instanță dacă solicitarea nu este soluționată favorabil.

În fața judecătorului, argumentele legate de lipsa notificării sau de transmiterea incorectă a datelor pot cântări decisiv. În plus, instanța poate obliga instituția financiară să șteargă informațiile eronate, restabilindu-ți astfel șansele de a contracta noi credite.