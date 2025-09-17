Ultima ora
Cum poți crea o legătură chimică autentică cu pisica ta, potrivit studiilor recente
17 sept. 2025
de Ozana Mazilu

ȘTIINȚĂ
Cum poți crea o legătură chimică autentică cu pisica ta, potrivit studiilor recente
Oxitocina, hormonul care aduce liniște și apropiere

Pisicile sunt adesea văzute ca animale independente, însă cercetări recente arată că între oameni și feline există o conexiune mult mai profundă decât pare. Această legătură este alimentată de oxitocină, așa-numitul „hormon al iubirii”, aceeași substanță chimică ce apare când o mamă își ține bebelușul în brațe sau când doi prieteni se îmbrățișează. Oamenii de știință descoperă tot mai multe dovezi că acest hormon joacă un rol esențial și în relația dintre tine și pisica ta.

Oxitocina este cunoscută pentru efectele sale asupra încrederii, reducerii stresului și întăririi legăturilor sociale. Experimentele pe oameni au arătat că eliberarea acestui hormon face oamenii mai dispuși să aibă încredere unii în alții și ajută la scăderea nivelului de cortizol, hormonul stresului. Nu e de mirare că interacțiunea cu o pisică poate avea efecte calmante asemănătoare.

Studiile realizate în Japonia în 2021 au demonstrat că simpla mângâiere a pisicii poate crește oxitocina în organismul stăpânului. Participanții au fost rugați să își mângâie pisicile și să le vorbească blând pentru câteva minute. Rezultatul: niveluri mai ridicate de oxitocină în salivă, comparativ cu perioadele de odihnă fără contact cu animalul. Cercetătorii au subliniat că nu doar blana moale produce această reacție, ci și sunetul de tors al pisicii, care declanșează o senzație de relaxare și chiar poate reduce tensiunea arterială.

Cum poți comunica mai ușor cu pisica ta: Tehnica simplă confirmată de cercetători

Beneficiile nu se opresc la oameni. Un studiu publicat în februarie 2025 a arătat că și pisicile au niveluri mai mari de oxitocină atunci când interacțiunea cu stăpânul este inițiată de ele și nu este forțată. Când pisica se așază singură în poala ta sau te atinge cu botul, amândoi beneficiați de un val de hormoni ai atașamentului.

Semnalele subtile ale unei prietenii reușite

Pisicile nu își exprimă afecțiunea la fel de direct ca un câine, dar au propriile semnale prin care îți arată încrederea. Cel mai cunoscut este „clipitul lent”, un fel de zâmbet felin. Dacă pisica ta te privește și clipește rar, îți transmite că se simte în siguranță lângă tine.

Torsul joacă și el un rol cheie. Vibrațiile cu frecvență joasă emise când pisica toarce au efecte vindecătoare nu doar pentru ea, ci și pentru tine. Ascultarea acestui sunet poate scădea ritmul cardiac și tensiunea, stimulând eliberarea de oxitocină. Fie că îți sare în brațe, fie că doar se așază lângă tine pe canapea, aceste mici gesturi sporesc conexiunea chimică dintre voi.

Cercetătorii au observat însă diferențe între pisicile cu personalități variate. Felinele anxioase sau cele care evită contactul nu prezintă aceleași creșteri de oxitocină, iar forțarea interacțiunii poate duce chiar la scăderea nivelului hormonului. Respectarea limitelor pisicii tale este, așadar, esențială pentru o relație sănătoasă.

Cum să îți întărești relația cu pisica ta

Pentru a consolida această legătură specială, oferă-i pisicii ocazia să vină spre tine de bunăvoie. Câteva minute de joacă relaxată, mângâieri blânde și o voce caldă sunt suficiente pentru a declanșa eliberarea oxitocinei atât la tine, cât și la ea. Observă-i comportamentul: dacă se freacă de tine, se urcă în poală sau îți oferă celebrul clipit lent, înseamnă că are încredere.

Deși câinii pot provoca o creștere mai mare a oxitocinei la oameni, pisicile își păstrează farmecul unic. Ele își arată afecțiunea doar când se simt complet în siguranță, iar acest lucru face legătura cu stăpânul și mai valoroasă. O pisică nu îți oferă automat iubirea ei; trebuie să o câștigi prin răbdare și respect.

În final, interacțiunea cu pisica ta nu este doar o simplă joacă, ci o adevărată experiență biologică. De fiecare dată când o mângâi sau îi răspunzi la tors, oxitocina îți calmează mintea și întărește legătura dintre voi. Această chimie invizibilă explică de ce compania unei pisici poate fi la fel de reconfortantă ca sprijinul unui prieten apropiat, oferindu-ți un antidot natural împotriva stresului și singurătății.

