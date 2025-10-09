Cum poate ieși o femeie la pensie anticipată în 2025 dacă are 35 de ani de vechime

În 2025, legislația privind pensiile permite femeilor din România să se retragă anticipat din activitate, cu respectarea unor condiții clare prevăzute în Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care intră în vigoare treptat până în 2028.

Condițiile generale pentru pensia anticipată

O femeie poate ieși la pensie anticipată dacă:

are cel puțin 35 de ani de vechime în muncă (stagiul complet de cotizare);

nu depășește cu mai mult de 5 ani vârsta standard de pensionare (care, în 2025, este de 62 de ani și 9 luni pentru femei);

nu are perioade lipsă de cotizare – adică toți anii de muncă trebuie să fie asigurați legal.

Astfel, o femeie care în 2025 are 35 de ani de muncă și o vârstă de cel puțin 57 de ani și 9 luni poate solicita pensie anticipată parțială.

Reducerea vârstei de pensionare

Vârsta standard de pensionare pentru femei crește treptat până la 63 de ani în 2030. În 2025, însă, femeile se pot pensiona mai devreme, cu până la 5 ani, dacă au stagiul complet de cotizare.

De exemplu:

O femeie născută în iulie 1967, cu 35 de ani de vechime, poate ieși anticipat la pensie în iulie 2025, la 57 de ani și 9 luni.

Ce înseamnă pensia anticipată parțială

Pensia anticipată parțială se acordă cu penalizare, întrucât persoana nu a împlinit încă vârsta standard de pensionare.

Penalizarea este de 0,25% pentru fiecare lună de anticipare, adică aproximativ 3% pentru fiecare an de retragere înainte de termen.

Exemplu:

Dacă o femeie iese la pensie cu 3 ani mai devreme, pensia ei va fi redusă cu aproximativ 9% față de cea la care ar fi avut dreptul la vârsta standard.

Situațiile care permit pensia anticipată fără penalizare

Există și situații în care femeile pot beneficia de pensie anticipată fără penalizare, dacă:

au depășit cu cel puțin 8 ani stagiul complet de cotizare (adică peste 43 de ani de muncă);

sau au lucrat în condiții speciale ori deosebite de muncă (grupa I sau II), caz în care vârsta de pensionare se reduce proporțional cu anii lucrați în aceste condiții.

Actele necesare pentru dosarul de pensie anticipată

Pentru depunerea cererii la Casa Județeană de Pensii, este nevoie de:

cererea tip pentru pensionare;

actul de identitate (copie și original);

carnetul de muncă;

adeverințele privind sporurile, condițiile de muncă și perioadele asimilate (concedii, studii, etc.);

alte documente care atestă perioade de cotizare.

În 2025, o femeie care are 35 de ani de vechime poate ieși la pensie anticipată parțială, dacă a împlinit cel puțin 57 de ani și 9 luni, acceptând o mică reducere a cuantumului pensiei. Cei care au lucrat în condiții speciale pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare chiar mai devreme, fără penalizări.