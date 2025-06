Cum pierzi 10.000 lei în 18 ani dacă nu faci un plan de economii pentru copil

Să zicem că ai un copil mic sau urmează să ai. Știi deja că la un moment dat vor apărea cheltuieli mari: grădiniță, școală, laptop, permis de conducere, facultate sau chirie. Așadar, te gândești: „ar fi bine să pun deoparte ceva în fiecare lună”.

Doar că mulți părinți spun asta, dar nu pun în aplicare. „Lasă că mai e timp.” Așa ajungi, fără să-ți dai seama, să pierzi peste 10.000 de lei. Nu pentru că i-ai cheltuit, ci pentru că n-ai profitat de dobânda compusă.

Ce înseamnă, concret, să economisești constant?

Imaginația e una, cifrele sunt alta. Să presupunem că:

Economisești 100 lei pe lună timp de 18 ani

Asta înseamnă 100 lei × 12 luni × 18 ani = 21.600 lei puși deoparte

Dacă ții banii „la saltea” sau într-un cont fără dobândă, ai făcut cea mai neinspirată alegere, fiindcă valoarea banilor tăi se va deprecia semnificativ în aproape două decenii.

Ce înseamnă să investești aceiași bani cu dobândă compusă?

Dobânda compusă înseamnă că primești dobândă și pentru dobânda acumulată anterior – lună de lună, an de an. În România, sunt conturi sau fonduri care oferă dobândă anuală de 4–6%. Hai să vedem ce înseamnă asta.

Varianta 1: Dobândă anuală 4%

→ Echivalent lunar: 0,327% dobândă lunară

→ La final de 18 ani: ~28.600 lei

Câștig în plus față de cei 21.600 lei economisiți: ~7.000 lei

Varianta 2: Dobândă anuală 6%

→ Echivalent lunar: 0,5%

→ La final: ~33.000 lei

Câștig față de suma depusă: ~11.400 lei

Aceste calcule sunt făcute cu formula standard a dobânzii compuse aplicate contribuțiilor lunare constante, nu sunt estimări din burtă.

Ce se întâmplă dacă nu faci nimic?

Să zicem că alegi să economisești 100 de lei în fiecare lună pentru copilul tău, dar îi ții într-un cont obișnuit, fără dobândă. După 18 ani, vei avea exact cât ai pus: 21.600 de lei. Nimic pierdut, dar nici nimic câștigat în plus.

Dar dacă ai fi ales să investești aceeași sumă, în același ritm, într-un instrument financiar cu o dobândă compusă de 6% pe an, suma finală ar fi fost cu totul alta: în jur de 33.000 de lei.

Asta înseamnă că ai fi avut cu aproximativ 11.400 de lei mai mult. Nu pentru că ai fi contribuit mai mult, ci doar pentru că ai fi lăsat banii să lucreze pentru tine.

Nu ai pierdut acești bani pentru că i-ai cheltuit, ci pentru că nu ai profitat de timp și de efectul dobânzii compuse. În economie, uneori „a nu face nimic” înseamnă, de fapt, a pierde.

Ce opțiuni de economisire oferă băncile din România pentru copii?

Conform Finzoom.ro, există mai multe oferte dedicate economisirii în numele copiilor.

KidCONT – Banca Transilvania

ai nevoie de 100 de lei sau euro

Ai bonus la aniversarea contului. Dacă pe parcursul anului pui în cont cel puțin 500 de lei sau 120 de euro și nu scoți bani deloc, te bucuri de un bonus egal cu dobânda lunară.

Dobânda 4,70% (lei) sau 1,25% (euro)

Alpha Dreams – Alpha Bank

suma minima pentru a deschide Alpha Dreams este de 40 RON, 10 EUR sau 15 USD;

poti depune orice suma in contul Alpha Dreams (sumele maxime pentru care se bonifica dobanda sunt: 200.000 RON, 50.000 EUR, 75.000 USD)

Bonus de dobanda: In fiecare an in luna iunie, pana la implinirea varstei de 18 ani, primesti dublul ratei dobanzii standard pentru sumele depuse in contul copilului, daca acesta are o vechime de minimum 9 luni.

Dobânda: 5% (lei), 1,5% (euro) și 1% (usd).

Cont de Economii Junior – UniCredit Bank

acces permanent la banii din cont, fara a fi necesara o suma minima pentru deschiderea si mentinerea contului de economii Junior;

Dobânda: 2,50% (lei), 0,50% (euro) și 1% (usd)

Virare venit – Cont de Economii pentru Copii – ING Bank

fără depuneri minime

Ai bonus de dobânda pentru sumele nou economisite.

Pentru fiecare leu din contul ING Economii pentru Copii primești o dobânda de 2% pe an. Pentru sumele nou economisite primești trimestrial și o dobânda bonus de 1% pe an, direct în contul copilului tău.

Contul de Economii AtuStart – BRD

poţi depune bani oricând, în limita plafonului maxim

Dobânda: 2,50% (lei)

Economisirea pentru viitorul copilului tău nu trebuie să fie complicată sau costisitoare – ci doar începută din timp. Cu oferte variate de la bănci precum Banca Transilvania, Alpha Bank, ING, UniCredit sau BRD, ai la dispoziție soluții flexibile care îți permit să pui bani deoparte fără presiune, dar cu beneficii clare.

Dobânzile atractive, bonusurile anuale și accesul facil la economii transformă aceste conturi într-un sprijin real pentru startul financiar al celor mici. Până la urmă, un viitor sigur se construiește din alegeri înțelepte făcute azi – și un cont de economii pentru copii poate fi una dintre ele.

Poți compara aici ofertele pentru conturi de economii pentru copii: https://www.finzoom.ro/conturi/economii/