Cum obții concediul pentru creșterea copilului în 2025, ce îți trebuie la dosar. De ce primești mai puțini bani

Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Concediu pentru creștere copil - legislația în România

Dacă te pregătești să intri în concediu pentru creșterea copilului în 2025, trebuie să știi că dosarul nu este complicat, dar are câteva condiții esențiale și termene clare. Regula de bază rămâne aceeași: dovedești cel puțin 12 luni de venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori nașterii. În aceste 12 luni pot intra și perioade asimilate, de la șomaj și concedii medicale până la tranziția între cicluri de învățământ, dacă te încadrezi în excepțiile din OUG 111/2010. Dosarul îl depui la primăria de domiciliu sau reședință, iar plata o face ulterior agenția teritorială de plăți.

Un detaliu important pentru 2025 este că din indemnizația lunară se reține contribuția la sănătate. Practic, vei vedea un net mai mic decât te așteptai, pentru că, pe lângă regulile clasice de calcul, indemnizația intră acum la baza de CASS. E bine să îți setezi bugetul ținând cont de această reținere, mai ales în primele luni, când treci prin multe cheltuieli noi.

Condițiile de eligibilitate și când depui dosarul

Poți solicita concediul și indemnizația dacă în ultimii doi ani înainte de naștere ai cumulat 12 luni cu venituri supuse impozitului. Se iau în calcul salariile, veniturile din activități independente, drepturile de autor sau veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Dacă nu ai continuitate perfectă, te ajută perioadele asimilate recunoscute de lege, cum ar fi șomajul sau concediile medicale, cu excepția concediului prenatal.

Dosarul îl depui în copie la primăria de care aparții, cu prezentarea originalelor pentru conformitate. O poți face cu până la 30 de zile înainte de suspendarea activității, în cel mult 60 de zile de la terminarea concediului de maternitate ori în 60 de zile de la adopție, tutelă sau plasament. Dacă nu beneficiezi de concediu de maternitate, poți depune de la data nașterii copilului. Ține aproape termenele, pentru că depășirea lor îți poate decala drepturile.

Actele de bază pe care le pui în mapă

Există un nucleu comun de documente, indiferent de tipul de venituri. Vei avea nevoie de cererea tip semnată de ambii părinți, actele de identitate, certificatul de naștere al copilului, livretul de familie sau declarația în locul lui, dovada contului bancar pe numele tău, documentele privind concediul de maternitate și declarațiile de protecție a datelor. Dacă mai ai copii în întreținere, anexezi și copiile certificatelor lor de naștere.

Peste setul de bază adaugi actele specifice. Ca salariat, aduci adeverință de la angajator cu veniturile impozabile pe cele 12 luni, perioada concediului de maternitate, prima zi a concediului pentru creșterea copilului și dovada suspendării contractului. Dacă ai venituri din drepturi de autor, activități independente, profesii reglementate sau PFA, pregătești declarația unică și adeverințele ANAF pentru anul anterior și anul nașterii, plus dovada suspendării activității (de la barou, ONRC sau instituția competentă). Dacă ești student la zi, aduci adeverință de frecvență și, dacă e cazul, adeverință ANAF.

Cum se plătește indemnizația și de ce primești mai puțini bani

Indemnizația se virează lunar, de obicei între 8 și 25 ale lunii, pentru luna anterioară, prin cont bancar sau mandat poștal. Din 2025, vei observa că suma netă scade față de așteptări, pentru că din indemnizație se reține contribuția la sănătate. În practică, baza de calcul rămâne legată de veniturile tale anterioare, dar CASS micșorează încasarea efectivă. Ca să nu ai surprize, verifică întotdeauna decizia de acordare și modul de calcul, iar dacă ceva nu se potrivește, cere în scris lămuriri de la autoritatea care îți gestionează dreptul.

Dacă în perioada concediului se naște un alt copil și vrei prelungirea, întocmești dosar nou. La fel procedezi dacă optezi să treci la stimulentul de inserție odată cu întoarcerea la muncă. Orice schimbare de situație care poate duce la suspendarea sau încetarea dreptului trebuie anunțată primăriei în cel mult 15 zile lucrătoare, altfel riști amendă. Ține-ți documentele la zi și păstrează copii ale tuturor adeverințelor, ca să poți proba rapid ce ți se solicită pe parcurs.

