Cum obții cartea de identitate la urgență în București. Pașii, actele și condițiile

Oamenii din București care au nevoie urgentă de carte de identitate se pot adresa doar Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București (DGEPMB), subordonată Primăriei Generale. Cererile de urgență apar mai ales în situații speciale, precum pierderea documentului, schimbarea numelui după căsătorie sau pentru copii care împlinesc 14 ani și nu au prins o programare. În contextul vacanțelor și al aglomerării birourilor de sector, obținerea rapidă a actului este esențială pentru mulți cetățeni.

Situațiile care permit obținerea cărții de identitate la urgență

Conform unei informări a Primăriei Sector 6, urgențele care permit emiterea rapidă a cărții de identitate sunt:

Copilul care împlinește 14 ani și nu a reușit să prindă o programare pe hub-ul MAI;

Femeia care s-a căsătorit și și-a schimbat numele sau adresa;

Cetățeanul căruia i-a expirat sau i-a fost pierdut actul de identitate și are nevoie urgentă pentru spitalizare, înscriere la facultate sau relații cu instituții;

Situații speciale, precum concedii plătite în străinătate, unde lipsa actului afectează drepturile sau banii familiei.

DGEPMP stabilește urgențele conform OUG 97/2005. Primăria Sectorului 6 mai precizează că locuitorii care au domiciliul pe raza sectorului pot obține carte simplă de identitate (CIS) cu programare pe portalul propriu, nu pe hub-ul MAI.

Aceasta este valabilă zece ani pe teritoriul țării și poate fi folosită pentru solicitarea pașaportului. Programările pentru cei care împlinesc 14 ani, pentru cei care se căsătoresc sau își schimbă numele se fac cu minimum șase luni înainte pe hub-ul MAI.

Cartea electronică de identitate: format modern și sigur

Cartea electronică de identitate (CEI) a fost introdusă în România în august 2021, în cadrul unui proiect-pilot la Cluj, ca parte a digitalizării administrației publice și alinierea la standardele UE. CEI are un format tip card bancar, mai mic decât buletinul clasic, și include un cip electronic cu datele titularului.

Autoritățile precizează că noua carte oferă garanții suplimentare de securitate și permite instituțiilor să verifice că titularul documentului corespunde datelor înscrise. CEI poate fi folosit și ca document de călătorie și nu are funcții de localizare geografică.