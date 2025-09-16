Cum obții bilete de tratament balnear în 2025, care pensionari pot beneficia de tratament subvenționat

Tratamentul balnear rămâne una dintre cele mai importante forme de recuperare medicală pentru pensionari și alte categorii de persoane vulnerabile. În 2025, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) continuă să distribuie bilete de tratament prin sistemul său organizat, cu serii repartizate în funcție de numărul de locuri disponibile și de cererile depuse la casele județene de pensii.

Seria 14/2025, anunțată recent de Casa Județeană de Pensii Sălaj, include 130 de bilete cu sejururi în stațiuni renumite precum Felix, Herculane, Sovata, Covasna, Mangalia sau Vatra Dornei. Perioadele de începere sunt 1–4 octombrie 2025, iar pensionarii repartizați își pot ridica biletele în intervalul 10–22 septembrie. Pentru locurile rămase libere, redistribuirea va avea loc între 24 și 30 octombrie.

Cine are dreptul la bilete de tratament balnear

Biletele de tratament balnear se acordă pe baza prevederilor legale și sunt destinate în primul rând pensionarilor din sistemul public, dar nu exclusiv acestora. Beneficiarii pot fi:

pensionarii sistemului public de pensii , care primesc bilete în funcție de afecțiunile medicale și recomandările specialiștilor;

asigurații activi în sistemul public , care contribuie la pensii și pot solicita bilete dacă au recomandări medicale;

persoanele cu handicap , încadrate conform Legii nr. 448/2006, în baza certificatului de încadrare și a programului individual de recuperare;

veteranii de război și văduvele de război , care beneficiază de tratament conform reglementărilor speciale;

alte categorii stabilite prin acte normative specifice , în limita locurilor disponibile.

Această diversitate de beneficiari arată că tratamentul balnear nu este doar un privilegiu al pensionarilor, ci un instrument de sănătate publică pentru mai multe grupuri sociale.

Documentele necesare și pașii pentru obținerea biletului

Pentru a solicita un bilet, este nevoie să depui o cerere tip la casa județeană de pensii unde ești în evidență, împreună cu documentele justificative. Printre acestea se numără copia actului de identitate, cuponul de pensie sau adeverința de asigurat, biletul de trimitere de la medicul de familie sau specialist și, după caz, certificatul de handicap ori alte documente de reprezentare legală.

Acordarea biletelor se face în funcție de numărul de locuri și de afecțiunile medicale pentru care este recomandat tratamentul. Dacă cererea nu este soluționată într-o serie, există posibilitatea redistribuirii locurilor rămase neocupate. Procedura este astfel concepută încât să maximizeze gradul de utilizare a stațiunilor și să ofere cât mai multor persoane acces la tratamentele de care au nevoie.