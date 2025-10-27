Cum obții ajutorul financiar de la stat pentru facturile la energie pe final de 2025. Cine sunt românii vulnerabili care se încadrează

Pe final de 2025, statul introduce un mecanism simplu de sprijin pentru plata facturilor la electricitate, orientat către persoanele cu venituri reduse. Ajutorul are valoarea fixă de 50 de lei pe lună și este acordat până la 31 martie 2026. Dacă ai depus cererea până la 27 septembrie 2025, primești retroactiv sumele pentru iulie și august. Dacă trimiți cererea după această dată, sprijinul curge din luna în care ai depus solicitarea, fără plăți pentru lunile anterioare.

Programul funcționează la nivel național, cu reguli unitare privind eligibilitatea și depunerea documentelor. Sprijinul se aplică unui singur loc de consum și nu poate fi transferat sau înstrăinat. Chiar dacă nu ești titularul contractului de energie, poți solicita ajutorul pentru locuința în care stai, cu condiția să dovedești că acolo este locul de consum pentru care ceri sprijinul.

Cine se încadrează în noul sprijin la energie

Eligibilitatea este construită pe două praguri de venit. Pentru persoanele singure, venitul net lunar nu trebuie să depășească 1.940 de lei. Pentru familii, se calculează venitul net pe membru, iar limita este de 1.784 de lei. Dacă te situezi sub aceste niveluri, poți depune cererea fără alte condiții speciale. Pragurile vizează veniturile curente, așa că ai grijă să aduci documente recente care reflectă corect situația ta financiară.

Un alt criteriu important este legat de locul de consum. Sprijinul se acordă pentru o singură adresă, iar autoritățile folosesc această regulă ca să evite suprapunerile. Dacă ești în chirie sau locuiești cu părinții, nu ești exclus. Poți solicita ajutorul pentru locul în care stai efectiv, cu mențiunea că nu vei putea folosi același drept pentru altă adresă.

Cum depui cererea și ce documente pregătești

Ai două variante: online sau în format tipărit. Cererea online se depune prin platforma dedicată, pentru care autoritățile au pus la dispoziție un ghid pas cu pas. Dacă preferi varianta clasică, completezi formularul tipărit și îl depui la primăria de domiciliu sau la un oficiu poștal. În ambele cazuri, îți recomand să păstrezi o dovadă a depunerii, ca să poți demonstra ulterior luna de la care ar trebui să curgă sprijinul.

La dosar, în general, anexezi acte care dovedesc veniturile (adeverințe salariale, cupon de pensie, declarații pentru alte venituri) și documente de identitate. Dacă nu ești titularul contractului de energie, pregătește o declarație pe proprie răspundere și un document care leagă cererea de locul de consum (de exemplu, contract de închiriere sau o adeverință de la proprietar). Verifică atent instrucțiunile formularului ca să nu ratezi vreo anexă și să eviți întoarcerile pentru completări.

Cum și când primești banii și ce limite există

Ajutorul are o valoare fixă de 50 de lei pe lună și se acordă până la 31 martie 2026. Dacă ai depus cererea în termenul inițial, primești retroactiv și pentru lunile iulie și august 2025. În restul situațiilor, plata începe din luna depunerii și continuă lunar atât timp cât rămâi eligibil. Ține cont că sprijinul nu se cumulează pentru mai multe locuri de consum, iar suma este aceeași indiferent de nivelul facturii.

Tichetul nu poate fi înstrăinat. Scopul lui este strict acoperirea parțială a facturilor la energie pentru gospodăria eligibilă. Ca să eviți întârzieri, depune cererea cât mai repede, verifică-ți veniturile raportate și asigură-te că dosarul este complet. Dacă situația ta de venit se schimbă pe parcurs, actualizează documentele, ca să nu pierzi dreptul la sprijin în urma unei verificări ulterioare.