Cum o cheamă pe Meghan Markle, de fapt? Numele de familie nu este nici Sussex, aşa cum spune în noua emisiune: „Nu ştiam cât este de important”

Meghan Markle a ținut să clarifice un detaliu important despre numele ei, în timpul noului său show culinar de pe Netflix, With Love, Meghan. În cel de-al doilea episod al emisiunii, fosta ducesă de Sussex, în vârstă de 43 de ani, a fost însoțită de actrița Mindy Kaling, iar o remarcă făcută de aceasta a stârnit o reacție neașteptată din partea lui Meghan.

„Nu mai sunt Meghan Markle, sunt Sussex acum”

În cadrul episodului, Meghan și Mindy discutau despre copilărie și preferințele culinare din acea perioadă. Fosta ducesă a povestit cum a crescut într-o atmosferă modestă, consumând adesea fast-food și cine rapide în fața televizorului. Ea a enumerat câteva dintre lanțurile americane de restaurante pe care le frecventa – Pollo Loco, Taco Bell și Jack In The Box.

În acel moment, Mindy Kaling, vizibil surprinsă, a exclamat: „Nu cred că cineva din lume știe că Meghan Markle a mâncat vreodată Jack In The Box și că îi place”. Comentariul a părut să o deranjeze pe Meghan, care, ascunzându-și nemulțumirea sub un zâmbet, a corectat-o imediat: „E amuzant că tot spui Meghan Markle… știi că acum sunt Sussex”.

Vădit confuză, Mindy a încercat să înțeleagă sensul afirmației, iar Meghan a explicat mai departe: „Ai copii și începi să spui: ‘Nu, acum îmi împart numele cu copiii mei’. Nu mi-am dat seama cât de mult va însemna pentru mine acest lucru, dar acum are o mare importanță. Acesta este numele FAMILIEI noastre. Numele micii noastre familii”.

După această corectare, Mindy a încercat să detensioneze momentul, răspunzând cu un zâmbet stânjenit: „Ei bine, acum știu și îmi place”.

Titlul de Sussex – un simbol al unității familiale

Titlul de Duce și Ducesă de Sussex a fost acordat lui Harry și Meghan de către Regina Elisabeta a II-a în 2018, în ziua nunții lor. Cu toate acestea, în cei șapte ani de când dețin titlurile, cei doi au vizitat comitatul Sussex o singură dată.

În urmă cu cinci ani, cuplul a decis să renunțe la îndatoririle regale și să se mute în California, decizie care a provocat numeroase controverse și apeluri pentru retragerea titlurilor lor. Deși Meghan nu mai poartă oficial un nume de familie, a explicat într-un interviu recent pentru People Magazine că acum consideră Sussex drept numele său și al familiei sale.

„Este numele nostru de familie, iar până când am avut copii, nu mi-am dat seama cât de important este pentru mine. Îmi place faptul că acum avem acest lucru în comun – eu, Archie, Lili și H. Este un simbol al poveștii noastre de dragoste”, a declarat Meghan.

Aceeași tradiție a fost urmată și de Prințul William și Prințesa Kate, care și-au înscris copiii la școală sub numele de Cambridge înainte de moartea Reginei Elisabeta a II-a. La rândul lor, William și Harry au folosit numele Wales în timpul studiilor și carierelor lor militare, deoarece acesta era titlul deținut de părinții lor, Charles și Diana.

Criticată de fani pentru folosirea titulaturii

Insistența lui Meghan Markle de a folosi „Sussex” drept nume de familie a provocat dezbateri aprinse în rândul fanilor familiei regale. Mulți se întreabă de ce ducesa a adoptat acest nume, mai ales în condițiile în care ea și Harry au avut o legătură extrem de limitată cu comitatul Sussex.

Un admirator al casei regale a comentat ironic: „Numele ei NU este Meghan Sussex. Numele său real este Mountbatten-Windsor. Sussex este un comitat din Anglia și face parte dintr-un titlu de curtoazie – nu este un nume de familie”. Altul a adăugat: „Meghan Markle s-a căsătorit cu Henry Mountbatten-Windsor, nu cu Harry Sussex! E complet ruptă de realitate”.

Un al treilea fan a fost surprins de reacția pe care Meghan a avut-o față de prietena sa: „Cine își corectează un invitat în felul ăsta? Și, oricum, numele ei de familie nu este Sussex. Nu ar trebui să fie Mountbatten-Windsor?”

Un alt comentariu a subliniat un aspect legal: „Duchess of Sussex este doar un titlu pe care îl deține datorită căsătoriei. Nu este un nume de familie, și sunt convins că pe permisul ei de conducere din California nu scrie ‘Meghan Sussex’. Din punct de vedere legal, numele ei ar trebui să fie Mountbatten-Windsor”.