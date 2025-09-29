Ultima ora
29 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Cum îți strici mașina fără să-ți dai seama. Avertismentul unui mecanic despre trei obiceiuri care te bagă în service fără să-ți dai seama

Cum îți strici mașina fără să-ți dai seama. Avertismentul unui mecanic despre trei obiceiuri care te bagă în service fără să-ți dai seama
Mașina ta poate părea pregătită să facă față oricărei provocări, dar adevărul este că unele gesturi banale din rutina de condus îi pot reduce serios durata de viață. Un mecanic auto cu experiență, Jesús, a explicat că există câteva obiceiuri aparent inofensive pe care mulți șoferi le fac zilnic, dar care duc la uzură prematură și facturi usturătoare la service. Mesajul său e clar: micile greșeli repetate constant ajung să distrugă componente esențiale ale mașinii.

Dacă ai avut vreodată impresia că pornirea rapidă sau o manevră mai bruscă nu au consecințe, află că realitatea e alta. Motorul, direcția și sistemele auxiliare sunt solicitate mult mai mult decât îți imaginezi, iar rezultatul final se traduce prin vizite dese la mecanic și reparații costisitoare.

Pornirea mașinii cu aerul condiționat deja pornit

Unul dintre cele mai comune obiceiuri greșite este să pornești motorul cu aerul condiționat activat. Mulți șoferi lasă climatizarea setată așa cum au folosit-o anterior, fără să realizeze că acest lucru solicită suplimentar motorul exact în momentul cel mai delicat – pornirea.

Motorul consumă mai multă energie pentru a alimenta atât sistemul de răcire, cât și procesul normal de funcționare. Pe termen lung, acest stres suplimentar poate duce la uzură accentuată a componentelor, iar efectele nu sunt vizibile imediat. Soluția este simplă: pornește mașina, las-o câteva secunde să se stabilizeze și abia apoi activează aerul condiționat.

Accelerarea motorului când este rece

Un alt gest pe care mulți șoferi îl fac din grabă este să accelereze motorul imediat după pornire. Chiar dacă pare că motorul răspunde bine, problema este că piesele interne nu au atins încă temperatura optimă de funcționare.

Uleiul nu a apucat să se distribuie uniform în toate componentele, iar frecarea crescută duce la uzură accelerată. În loc să apeși pedala brusc, lasă motorul să funcționeze câteva zeci de secunde în ralanti. Astfel, te asiguri că mecanica are timpul necesar să ajungă la un regim de lucru sigur și eficient.

Răsucirea completă a volanului la parcare

Cea de-a treia greșeală des întâlnită este menținerea volanului complet răsucit atunci când parchezi. Deși pare o manevră normală, aceasta forțează puternic pompa servodirecției, burdufurile și arborii de punte.

Mecanicul atrage atenția că, atunci când menții volanul blocat în acea poziție, componentele sunt supuse unei tensiuni nefirești. În timp, rezultatul este o deteriorare rapidă a întregului sistem de direcție, care poate duce la reparații costisitoare. E mai sigur să ajustezi poziția volanului astfel încât să nu fie complet blocat.

Obiceiurile de zi cu zi fac diferența între o mașină care rezistă ani de zile și una care ajunge des în service. Corectând aceste trei greșeli simple – pornirea cu aerul condiționat activat, accelerarea motorului rece și răsucirea completă a volanului la parcare – poți reduce semnificativ riscul unor defecțiuni costisitoare. Mecanicul Jesús subliniază că un condus mai atent și puțină grijă la aceste detalii pot prelungi durata de viață a mașinii și îți pot salva buzunarul.

