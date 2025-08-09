Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 12:23
de Daoud Andra

Cum îți prelungești autorizația de construire în 2025. Lista completă de acte și taxe

Social
Cum îți prelungești autorizația de construire în 2025. Lista completă de acte și taxe
FOTO: Pixabay

Prelungirea autorizației de construire este soluția legală pentru cei care, din diverse motive, nu reușesc să înceapă sau să finalizeze lucrările în termenul stabilit inițial. Este o procedură permisă de lege, dar numai o singură dată și doar în condiții precise. În 2025, regulile sunt clare: dacă te încadrezi în termen și pregătești toate actele necesare, îți poți extinde valabilitatea documentului cu până la 24 de luni.

Ce este și de ce ai nevoie de autorizația de construire

Fie că ridici o locuință nouă, modernizezi o clădire existentă sau adaugi o anexă, lucrările au nevoie de o autorizație emisă de primăria localității unde se află terenul. Aceasta confirmă că proiectul respectă normele urbanistice și de siguranță. Legea nr. 50/1991 reglementează întreaga procedură, iar lipsa autorizației atrage sancțiuni severe: amenzi ce pot ajunge la 100.000 de lei și, în unele cazuri, demolarea construcției ilegale.

Valabilitatea standard este de 12 luni pentru începerea lucrărilor și între 24 și 36 de luni pentru finalizare. Dacă aceste termene expiră, nu mai poți continua legal lucrările fără o prelungire sau o nouă autorizație.

Când și cum poți solicita prelungirea

Legea îți permite să prelungești autorizația o singură dată. Cererea trebuie depusă cu minimum 45 de zile lucrătoare înainte de data expirării documentului. Conform modificărilor aduse de Legea nr. 176/2022, perioada maximă de prelungire este de 24 de luni. Dacă inițial ai obținut o extindere mai scurtă (ex. 12 luni), poți cere suplimentarea până la limita legală.

Este esențial să respecți termenul de depunere. Dacă îl depășești, autorizația expiră și va trebui să reiei întreaga procedură de autorizare de la zero.

Documentele necesare

Pentru prelungirea autorizației, trebuie să depui la primăria emitentă următorul dosar:

  • Cererea-tip (formular F.12) – completată integral și corect;
  • Autorizația de construire în original – pe care se va nota prelungirea;
  • Extras de carte funciară – emis cu cel mult 90 de zile înainte, care să ateste dreptul de proprietate;
  • Dovada plății taxei – dacă autoritatea locală o solicită;
  • Documente justificative (opțional) – explicații sau rapoarte privind motivele întârzierii lucrărilor.
  • Dosarul trebuie depus în termenul legal, iar primăria are obligația să răspundă în maximum 15 zile lucrătoare.

Taxe pentru prelungire

Legea prevede că această procedură este gratuită, dar realitatea diferă de la o localitate la alta. Unele primării percep o taxă administrativă, de obicei între 30 și 100 de lei. De aceea, este recomandat să verifici site-ul oficial al autorității locale sau să ceri detalii la ghișeu.

Odată aprobată, extinderea autorizației îți oferă încă 24 de luni pentru a continua lucrările. Dacă nici în acest interval nu finalizezi proiectul, va fi nevoie să obții o nouă autorizație, reluând procedura de la început. Prelungirea se înscrie pe documentul original, iar lucrările pot continua fără întreruperi.

