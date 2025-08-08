Cum îți partajezi locația și îți personalizezi setările de confidențialitate pe Instagram Map, noua opțiune introdusă de Meta

Instagram a lansat o nouă funcție numită Instagram Map, inspirată de Snap Map, care le permite utilizatorilor să împărtășească ultima lor locație activă și să descopere conținut în funcție de locurile din apropiere.

Partajarea locației este dezactivată implicit, iar Meta subliniază că actualizarea poziției se face doar atunci când aplicația este deschisă sau rulează în fundal, nu în timp real, așa cum se întâmplă în cazul Snap Map.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a precizat că funcția este opțională și a răspuns îngrijorărilor legate de siguranță, explicând că harta poate afișa locații pe baza etichetelor din Stories și Reels publicate recent.

Cum accesezi și configurezi Instagram Map

Pentru a accesa noua funcție, mergi în pagina Mesaje Directe (DMs) și apasă noua opțiune „Map” din partea de sus.

La prima utilizare, vei primi o notificare pop-up care îți explică faptul că locația ta nu este vizibilă pentru nimeni până nu alegi să o distribui și că îți poți schimba setările oricând.

Prima pagină afișată se numește „Who can see your location”, unde poți alege dacă vrei să o vadă:

Prietenii (urmăritorii pe care îi urmărești înapoi)

Lista de „Close Friends”

Utilizatori selectați manual

Nimeni

Dacă vrei să modifici preferințele ulterior, intră pe profilul tău, apasă setările din colțul dreapta sus, selectează „Story, live and location”, apoi „Location sharing” pentru a ajusta vizibilitatea.

Este important de știut că, chiar dacă îți dezactivezi partajarea locației pe Instagram, poți vedea în continuare locațiile partajate de alți utilizatori.

Ce poți face, concret, cu Instagram Map

Odată activată, harta îți afișează locațiile prietenilor care au ales să le împărtășească, precum și conținut bazat pe locație postat de cei pe care îi urmărești.

De exemplu, dacă un prieten participă la un festival de muzică și postează un Story de acolo, acesta va apărea pe hartă. În mod similar, dacă un creator publică un Reel despre un restaurant nou din orașul tău, îl vei putea descoperi direct prin Instagram Map.

Funcția afișează și „Notes” cu locație, mesaje scurte și temporare, similare celor din partea superioară a feed-ului de mesaje directe, dar vizibile acum și pe hartă.

Noua opțiune transformă harta Instagram într-un instrument de socializare și descoperire locală, dar și într-un motiv în plus să îți gestionezi cu atenție setările de confidențialitate.