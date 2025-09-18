Ultima ora
Cum îți găsești primul job într-un startup de inteligență artificială: lecțiile unui tânăr absolvent
18 sept. 2025 | 09:27
de Ozana Mazilu

Inteligența artificială este astăzi unul dintre cele mai atractive domenii pentru absolvenții de informatică și inginerie. Povestea lui Lambert Liu, un tânăr de 22 de ani care a obținut primul job la o companie de AI imediat după facultate, arată că drumul spre un astfel de rol nu depinde doar de note sau de un CV impresionant, ci mai ales de strategie, proiecte personale și gândire practică.

Experiența de internship și alegerea mediului potrivit

În timpul studiilor, Liu a testat atât marile companii de tehnologie, cât și mediul dinamic al startupurilor. A făcut două internshipuri la Google, unde a învățat rigoarea proceselor Big Tech, dar a simțit că evoluția sa se plafonează. În al treilea an de facultate, a lucrat la Replit, un startup axat pe software AI, iar experiența l-a convins să urmeze această cale, scrie Business Insider.

El subliniază că experiența într-o companie mare rămâne valoroasă chiar dacă obiectivul final este un startup. Stagiile la Big Tech dovedesc angajatorilor că ai o bază tehnică solidă, știi să scrii cod curat și să livrezi rezultate de încredere. Chiar dacă nu ai lucrat direct într-un startup, abilitățile dobândite într-o organizație mare sunt o carte de vizită importantă.

Foto: Lambert Liu/Business Insider

Proiectele personale, cheia pentru a ieși în evidență

Liu recomandă tuturor tinerilor să își aloce timp pentru proiecte personale, nu neapărat exclusiv în AI. Construirea unor aplicații sau instrumente proprii demonstrează gândire creativă și capacitate de rezolvare a problemelor – abilități esențiale pentru un startup, unde ambiguitatea și ritmul rapid sunt norma.

Platformele de antrenament algoritmic, precum LeetCode, rămân utile pentru pregătirea interviurilor tehnice, dar accentul se mută spre gândirea orientată spre produs și abilitatea de a transforma idei în soluții concrete. Într-un mediu în care instrumentele de AI pot scrie cod, contează mai mult modul în care îți abordezi proiectele și cum îți pui amprenta personală.

Abilități de design de sistem și mentalitate de inginer complet

Un alt sfat al tânărului angajat la startupul Graphite, o platformă de code review bazată pe AI, este dezvoltarea competențelor de system design. Deși astfel de interviuri sunt rare pentru absolvenți, companiile de AI apreciază gândirea de ansamblu: cum definești o problemă, cum alegi arhitectura potrivită și cum anticipezi nevoile utilizatorilor.

Liu povestește că un curs de interacțiune om–calculator din facultate l-a ajutat să înțeleagă relația dintre tehnologie și experiența utilizatorului, pregătindu-l pentru întrebările complexe de design. El recomandă studenților să nu se limiteze doar la algoritmi și știința datelor, ci să exploreze discipline care dezvoltă o viziune completă asupra produselor.

Povestea lui Lambert Liu arată că, pentru a obține un job într-un startup de inteligență artificială, nu există o singură rețetă, ci o combinație de experiență practică, curiozitate și inițiativă personală. Internshipurile la companii mari pot demonstra profesionalismul, proiectele proprii scot în evidență creativitatea, iar pregătirea în design de sistem arată că ești gata să construiești produse reale.

Pentru tinerii care își doresc o carieră în AI, mesajul este clar: fii un inginer complet, capabil să învețe rapid, să își asume responsabilități și să înțeleagă impactul direct al muncii sale asupra utilizatorilor. Într-un domeniu aflat în continuă expansiune, aceste calități pot face diferența dintre un simplu candidat și viitorul membru al unei echipe de inovatori.

