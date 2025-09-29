Ultima ora
ACTUALITATE

ACTUALITATE
Cum îți faci dosarul de pensionare cu bani mai puțini dați pe adeverințe. Autoritățile au intervenit

Pregătirea dosarului de pensionare a devenit, în ultimii ani, o sursă de frustrare pentru mulți români care s-au trezit că trebuie să plătească sume mari pentru obținerea adeverințelor necesare. Documentele privind salariile brute, grupele de muncă sau sporurile permanente sunt indispensabile pentru stabilirea pensiei, dar operatorii privați de arhive percep tarife ridicate pentru eliberarea lor. Sesizările trimise Avocatului Poporului au dus la o investigație care a scos la lumină o problemă ignorată multă vreme și a determinat autoritățile să ia măsuri.

Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Interne au anunțat că procedurile vor fi simplificate, iar tarifele vor fi limitate. Astfel, pensionarii și angajații aflați aproape de vârsta de pensionare vor putea obține documentele de care au nevoie fără să fie împovărați suplimentar.

Ce s-a schimbat în privința tarifelor

Din vara lui 2024, competența de a stabili tarife maximale pentru serviciile arhivistice a trecut la Arhivele Naționale. Această instituție consultă operatorii economici autorizați și fixează limite clare, pentru a împiedica abuzurile. Practic, nu mai este posibil ca firmele private să ceară oricât pentru eliberarea unei simple adeverințe.

În cazul angajatorilor desființați, procedura este diferită: dacă arhiva a fost preluată de o altă unitate (în special la companiile de stat), cererea se face acolo. Pentru angajatorii privați desființați, dosarul se solicită la Inspectoratul Teritorial de Muncă, contra unei taxe fixe de 20 de lei pe document. Succesorii în drepturi ai angajatorilor au, de asemenea, obligația legală de a elibera adeverințele, în termen de maximum 60 de zile.

Obligațiile legale ale angajatorilor

Un aspect important subliniat de specialiști este că angajatorii activi nu au dreptul să perceapă taxe pentru eliberarea adeverințelor de vechime sau privind sporurile salariale. Codul Muncii și Legea sistemului public de pensii prevăd explicit că aceste documente trebuie emise gratuit, la cererea salariaților sau a foștilor angajați.

Invocarea unor „costuri administrative” nu poate justifica refuzul sau condiționarea emiterii adeverințelor. Cu alte cuvinte, dacă firma există și funcționează, ai dreptul să primești documentele necesare fără să plătești nimic.

Recomandările Avocatului Poporului și ale experților

Avocatul Poporului a cerut Parlamentului să ia în calcul modificări legislative care să prevină abuzurile și să protejeze pensionarii de costuri suplimentare. Printre propunerile discutate se află folosirea salariilor medii la nivel de ramură și recunoașterea automată a grupelor de muncă pentru toți angajații unei secții, dacă există documente similare deja depuse.

Pentru cei aflați acum în procedura de pensionare, soluția practică este să se adreseze mai întâi angajatorului sau, dacă acesta nu mai există, instituțiilor indicate prin lege – ITM sau Arhivele Naționale. În acest fel, se evită plățile inutile către operatorii privați.

