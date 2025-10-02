Cum îţi dai seama dintr-o privire dacă peştele este proaspăt?

Peștele reprezintă o sursă importantă de nutrienți esențiali pentru sănătatea fizică și mentală. Pentru a beneficia de vitamine, minerale și proteine de calitate, precum și de acizii grași omega-3 din peștele gras, este esențial ca acesta să fie proaspăt. Alegerea corectă începe chiar de la raft, unde câteva semne vizuale și tactile pot indica dacă peștele este de calitate.

Cum recunoști un pește proaspăt doar uitându-te la el

Primul element de verificat este aspectul general al peștelui: ochii trebuie să fie fermi, transparenți și strălucitori, iar branhiile de un roșu intens indică prezența oxigenului și sângele proaspăt acumulat.

Culoarea pielii și a solzilor trebuie să fie vie și lucioasă, fără nuanțe albicioase sau mate, care ar putea semnala pierderea prospețimii.

La atingere, carnea peștelui trebuie să fie fermă și să-și recapete forma după ușoare presiuni, fără a lăsa urme adânci. Aceste criterii simple permit identificarea rapidă a unui pește proaspăt și de calitate.

Beneficiile consumului de pește proaspăt

Peștele proaspăt își păstrează mai bine nutrienții și gustul natural, ceea ce contribuie la o alimentație sănătoasă. Consumul regulat aduce beneficii multiple organismului: sprijină sistemul cardiovascular, funcția creierului și imunitatea, contribuie la dezvoltarea oaselor și a musculaturii și reduce riscul unor boli cronice.

Gustul, textura și suculența peștelui proaspăt sunt superioare celor ale peștelui mai vechi, iar carnea se gătește mai uniform și rămâne fragedă, păstrând aroma naturală.

Păstrarea și prepararea corectă

Pentru a menține calitatea, peștele trebuie păstrat la frigider, aproape de 0 °C, și consumat în maxim 24 de ore. În cazul congelării, fiecare bucată se învelește separat, eliminând aerul cât mai mult. Înainte de preparare, peștele se spală sub apă rece și se usucă cu hârtie absorbantă.

Gătitul trebuie adaptat pentru a păstra textura și gustul: la cuptor, se recomandă folie de aluminiu sau hârtie de copt cu ierburi și lămâie, iar la tigaie sau grătar, carnea se gătește rapid, evitând uscarea.

Alternarea peștelui gras cu cel slab ajută la menținerea unei diete echilibrate și ușor digerabile, iar diversitatea speciilor – somon, ton, biban, dorada, limba de mare – permite mese variate și nutritive.

OMS recomandă un consum anual de minimum 12 kilograme de pește proaspăt, echivalentul a una sau două porții săptămânale, pentru o dietă echilibrată și sănătoasă.