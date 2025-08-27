Ultima ora
Cum îți dai seama dacă alimentezi carburant bun. Ce trebuie să verifici pentru a ști dacă benzina sau motorina este de calitate
Cum recunosti combustibilul de calitate. Sursa foto: Profimedia

În ultimii ani, numărul benzinăriilor low-cost a depășit semnificativ pe cel al stațiilor convenționale, stârnind îngrijorări în rândul șoferilor cu privire la calitatea combustibilului. Pentru a evita problemele tehnice la motor, este esențial să știi ce anume trebuie să verifici înainte de a alimenta, astfel încât combustibilul să fie sigur și eficient.

Cum poți diferenția un carburant bun de unul slab

Majoritatea combustibililor, indiferent dacă provin de la o stație premium sau low-cost, sunt distribuiți de același distribuitor național. Diferențele apar în modul în care companiile adaugă aditivi specifici, care pot influența performanța motorului.

Aditivii ajută la reducerea spumării în rezervor, protejează împotriva ruginii, reduc impuritățile și mențin curat convertorul catalitic. Beneficiile acestor aditivi se văd, de obicei, pe termen lung, fără a produce efecte vizibile imediat după alimentare.

Astfel, alegerea între o stație premium și una low-cost nu influențează calitatea combustibilului în mod semnificativ, ci mai degrabă protecția oferită de aditivi și monitorizarea constantă a performanței motorului.

Întreținerea benzinăriilor: factorul decisiv

Chiar dacă combustibilul în sine este identic, calitatea acestuia depinde foarte mult de starea benzinăriei. Rezervoarele vechi, țevi murdare sau filtre necorespunzătoare pot duce la contaminarea carburantului cu particule de rugină, apă sau așchii metalice.

Aceste impurități pot provoca avarii majore motorului, afectând atât performanța, cât și durata de viață a mașinii. Curățenia, verificările periodice și întreținerea adecvată a echipamentelor sunt esențiale pentru a preveni problemele cauzate de combustibilul de calitate slabă.

Cum să verifici înainte de a alimenta

Pentru a te asigura că alimentezi carburant bun, este recomandat să acorzi atenție unor detalii simple: stația trebuie să fie curată, rezervoarele și pompele să fie întreținute corespunzător, iar combustibilul să fie clar, fără particule sau apă vizibilă.

De asemenea, evită alimentarea imediat după ploi torențiale, când există riscul acumulării de apă în rezervorul benzinăriei. Observarea acestor aspecte te ajută să previi problemele la motor și să te asiguri că vehiculul tău primește carburant de calitate, indiferent de prețul pe litru sau brandul stației.

