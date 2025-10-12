Cum îți dai seama că tastatura bancomatului este falsă și cum verifici dacă ATM-ul a fost modificat

Frauda la ATM rămâne una dintre cele mai răspândite metode prin care infractorii îți pot fura cardul sau datele. Din fericire, multe dintre tehnicile folosite lasă urme vizibile și, dacă știi la ce să te uiți, poți evita capcanele. Iată un ghid practic despre cum să recunoști o tastatură falsă și cum să verifici dacă un ATM a fost modificat, înainte de a introduce cardul!

La ce să fii atent când folosești un ATM

Înainte de a introduce cardul, scanează rapid zona tastaturii, a slotului pentru card și a camerei. O tastatură falsă (overlay) se potrivește deasupra celei originale și poate avea margini, distanțe neobișnuite între taste sau un aspect „umflat”. Dacă tastele par mai înalte decât în mod normal, se mișcă ușor sau au spații vizibile la margine, e semn că trebuie să fii atent. De asemenea, pot exista firimituri de adeziv, urme de lipire sau plastic suplimentar aplicat în jurul tastaturii.

O tastatură falsă se poate mișca subtil când o apeși sau când încerci să o ridici ușor. Nu trage violent de ea, doar verifică dacă există joc. Dacă observi mișcare sau o „bucată” detașabilă, nu folosi ATM-ul și anunță banca sau operatorul locației.

Slotul cardului și cititorul de carduri

Analizează dacă slotul cardului pare prea gros sau are margini adăugate. Dispozitivele de skimming se montează adesea în fața cititorului și arată ca un alt „cadru” în jurul fantei. Dacă simți rezistență neobișnuită la introducerea cardului sau cardul intră mai greu decât la alte ATM-uri, oprește-te.

Infractorii pot monta microcamere pentru a filma tastele atunci când introduci codul PIN. Uită-te în jur pentru orificii mici sau bucăți de plastic aplicate în locuri ciudate (deasupra sau în lateralul ecranului). Acoperă întotdeauna tastatura cu cealaltă mână când tastezi PIN-ul — este cel mai simplu mod de a bloca o cameră.

Zgârieturile, urmele proaspete de șuruburi, marginile nealiniate ale panoului frontal sau decalajele între părți care înainte erau plane pot indica o deschidere recentă. Un ATM din interiorul unei benzinării sau al unui mall supus lucrărilor de mentenanță poate avea astfel de urme.

Trucuri utile ca să eviți fraudele la bancomat