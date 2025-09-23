Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 11:31
de Badea Violeta

Cum înregistrezi în Germania o maşină cu numere de România? Taxe şi acte necesare

AUTO
Cum înregistrezi în Germania o maşină cu numere de România? Taxe şi acte necesare
Pasii pentru inmatricularea unei masini cu numere romanesti in Germania

Înmatricularea unei mașini cu numere de România în Germania poate părea complicată, însă cu pașii corecți și documentele necesare, procesul se poate finaliza fără probleme. Iată ce acte trebuie pregătite, ce taxe se plătesc și experiențele celor care au trecut deja prin această procedură.

Ce trebuie să știi pentru a înmatricula în Germania o mașină din România

Pentru început, mașina trebuie să treacă printr-o inspecție tehnică la TUV.

”Eu am înscris-o acum 4 luni. Întâi mergeți la TUV. Acolo vi se verifică dacă este mașina în regulă. Plus un act cum că mașina este fabricată la marca respectivă.

Nu merge cu RAR din România. Eu am trimis email la grupul VAG și am așteptat documentele prin poștă. Apoi mergeți cu acele documente din nou la TUV, vi se dau actele cum că mașina este în regulă. TUV vreo 160 euro.

Apoi cu acele acte mergeți la înmatriculări în zona de care aparțineți. Acolo plătiți niște taxe mărunte vreo 20 euro plus plăcuțele noi, vreo 40”, a explicat un utilizator de pe pagina de Facebook ”Români pentru românii din Germania”.

Costul verificării poate crește semnificativ dacă mașina prezintă probleme tehnice: ”160 € dacă mașina nu are defecte; dacă are, te poate duce și 5000 € reparatia”, a completat altcineva.

Vezi și:
China a luat fața Germaniei într-un domeniu vital pentru 2025. Cum inovația lentă a sabotat marea economie a Europei
Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro pentru fiecare copil? Acte necesare şi condiţii

Radierea mașinii din România

Un alt aspect important este radierea vehiculului în țara de origine.

”Și radierea din România?”, a întrebat un internaut.

”Eu o voi face când voi pleca în țară. În 2027. 50 euro pe an nu e mare lucru. Dar am făcut o greșeală, le-am dat nr de România și acum trebuie să mă duc personal să dau declarație pe propria răspundere pe cum că nr vechi sunt predate în Germania”, a răspuns o persoană.

”Întocmai, cel mai ok ar fi fost să o radiezi înainte să o înmatriculezi aici”, a adăugat internautul.

Experiența arată că neglijența acestei etape poate complica ulterior schimbarea permisului de conducere: ”Am circulat cu ea un an cu nr de România și m-am hotărât brusc să schimb nr pentru că nu eram în regulă. Dar acum trebuie să schimb permisul.

Casa de asigurări poate refuza plata despăgubirii pe motiv că am circulat fără drept de a conduce. Dacă aveți mutație de mai bine de 6 luni, nu mai este legal permisul de România.”

Documente și taxe finale la înmatriculare

După obținerea certificatului TUV și predarea numerelor românești, se poate merge la biroul local de înmatriculări. Aici se plătesc taxele finale: aproximativ 20 de euro pentru procesarea dosarului și 40 de euro pentru plăcuțele noi.

Actele necesare includ certificatul de conformitate al mașinii, dovada plății taxelor și documentul de identitate. În funcție de regiune, costurile pot varia ușor, însă acestea reprezintă valoarea standard estimată de cei care au trecut deja prin proces.

Acest articol oferă o imagine completă a procedurii de înmatriculare a unei mașini cu numere românești în Germania, evidențiind pașii, actele necesare și taxele implicate, bazat pe experiențele reale ale comunității românești din Germania.

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
Avertismentul lui Elon Musk referitor la locurile de muncă, într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat. Ce trebuie să se întâmple ca să nu murim cu toții de foame din cauza inteligenței artificiale și a roboților
Avertismentul lui Elon Musk referitor la locurile de muncă, într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat. Ce trebuie să se întâmple ca să nu murim cu toții de foame din cauza inteligenței artificiale și a roboților
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online
Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nuntă secretă în muzica din România. Smiley şi Gina Pistol au fost naşi, cine sunt mirii care au vrut să nu se afle de eveniment
Playtech Știri
Cum se raportează Nicola la standardele de frumusețe din societate: „Eu acum cred că am tot ce-mi trebuie”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Gabriela Firea, întinerită de intervențiile estetice. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori în mediul online
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...