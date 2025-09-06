Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți

Începutul de an școlar vine cu o listă lungă de „trebuie”: uniforme, încălțăminte, ghiozdan nou, rechizite, plus gadgeturile fără de care învățatul sau proiectele pentru facultate nu mai au aceeași viteză. Vestea bună: Carrefour a pregătit campania „Începe școala cu oferte de nota 10” până pe 16 septembrie, cu produse variate care să acopere nevoile la început de an școlar: de la zeci de modele de ghiozdane, penare și rechizite, la lunch boxes, la imprimante și telefoane. Practic, ai un singur drum și bifezi tot, fără să alergi în zece locuri diferite.

Carrefour rămâne un magazin de referință pentru părinți și copii exact pentru că le găsești pe toate sub același acoperiș: TEX pentru uniforme și adidași, branduri consacrate la ghiozdane și papetărie, dar și electronice pentru școală și relaxare. În plus, dacă preferi să comanzi de acasă, există beneficii clare în e-commerce: până pe 9 septembrie, pe BRINGO ai livrare gratuită la comenzile de minimum 59 lei din gama Back to School, iar prin Wolt, la minimum 100 de lei, poți aplica codul „scoala20” pentru 20 de lei reducere, până pe 16 septembrie. Exact genul de ajutor care contează când lista de cumpărături e plină ochi si uiti ceva pe ultima suta de metri.

Uniforme și încălțăminte TEX: piese-cheie, prețuri corecte

Dacă vrei să rezolvi uniforma dintr-o mișcare, totul începe la TEX: tricouri polo albe (la care apelează multe școli pentru uniformă), pantaloni și fuste comode pentru toamnă, plus treninguri pentru orele de sport. Sunt piese croite pe nevoile reale ale copiilor – rezistente, ușor de spălat și cu țesături prietenoase la purtări repetate. Bonusul sezonului este clar: adidași TEX cu reduceri de până la 50%, adică fix diferența care te lasă să mai adaugi și un hanorac în coș fără remușcări.

Gândul bun aici e echilibrul între preț și calitate. Iar dacă ai doi școlari în casă, combinația „uniformă + încălțăminte + trening” devine o necesitate: îl iei o dată, ești acoperit pentru tot semestrul. Printre produsele de la raft care merită punctate se numără setul de 2 tricouri polo pentru uniforme fete TEX, listat la 44,99 lei, sau setul 2 maiouri TEX, la 24,99 lei. Acestea vin în mărimi pentru clasele primare și gimnaziu, cu nuanțele cerute de cele mai multe școli.

Ghiozdane, penare și papetărie: LEGO, Head și BIC, cu reduceri serioase

Un ghiozdan bun nu înseamnă doar design. Înseamnă spate întărit, bretele comode și compartimentare practică. În campanie, ghiozdanele și penarele LEGO selectate vin cu -30%, la fel și ghiozdanele Head -30%, ceea ce te lasă să alegi după gustul copilului, dar cu un plus consistent la buget. Nu în ultimul rând, gama Adidas pentru accesorii școlare primește tot -30%, așa că poți construi un set coerent fără să sari praguri.

Capitolul „rechizite” rămâne clasicul care face diferența în fiecare zi. BIC coboară până la -40% pe selecții de pixuri, markere și instrumente de scris, adică fix acele consumabile care dispar rapid din penar în primele luni de școală. Încarci coșul cu rezerve și stai liniștit: nu te mai întorci din drum pentru un pix la prima temă scrisă. Printre produsele care merită menționate din această categorie se numără: ghiozdan LEGO (diverse modele) la 139,50 lei, redus de la 199,99 lei, alt model de ghiozdan LEGO la 188,50 lei, redus de la 269,99 lei, respectiv penar LEGO la 62,50 lei, redus de la 89,99 lei. Sunt variante cu printuri noi și compartimentări care chiar contează când cari „școala” după tine.

Tech pentru școala modernă: imprimante, tablete, căști, telefoane

Fie că vorbim de referate printate impecabil sau de proiecte care cer conectare rapidă la cursuri, zona tech e „laboratorul” Back to School. În magazine găsești imprimante pentru acasă, tablete potrivite notițelor și cititului, căști pentru orele în care vrei liniște și telefoane pentru toată logistica zilnică (orare, grupuri de clasă, transport). E exact varietatea de care ai nevoie ca părinte sau student: modele entry accesibile, dar și modele cu specificații avansate.

Avantajul Carrefour e că poți face și „mix & match”: un pachet cu o tabletă pentru cursuri + o pereche de căști on-ear pentru concentrare + un încărcător rapid pentru ghiozdan. Într-o singură sesiune de cumpărături, ieși cu un set complet pentru învățat, relaxare și task-uri cotidiene.

Printre produsele la reducere din acest segment se numără: Canon PIXMA TR4650 scade din 369,99 lei la 249,99 lei, iar Canon PIXMA TS3355 din 379,99 lei la 269,99 lei. La telefoane, selecția acoperă atât entry, cât și modele cu ceva „wow”. Un exemplu prietenos cu bugetul: Infinix Hot 50i la 399,99 lei, redus de la 449,99 lei – suficient pentru cursuri online, notițe și aplicațiile de zi cu zi.

Comanzi ușor, economisești la fel de ușor: Bringo și codul „scoala20”

Când nu ai timp de mers la raft, e-commerce-ul îți ține loc de listă și troler. Până pe 9 septembrie, BRINGO îți livrează gratuit comenzile din gama Back to School la minimum 59 lei, iar prin Wolt poți folosi codul „scoala20” pentru -20 lei la cumpărături de minimum 100 lei din magazinele Carrefour, până pe 16 septembrie. Combină asta cu reducerile din campanie și obții un avantaj deloc neglijabil la buget, în special dacă ai în plan achiziții mai mari (ghiozdan + penar + papetărie + un gadget).

Sfat util: fă-ți coșul pe categorii. Începe cu uniforma și încălțămintea, continuă cu ghiozdanul și papetăria, apoi treci la tech. Vei vedea imediat unde se adună cel mai mult discount și ce achiziții merită „dublate” (pixuri, rezerve pentru imprimantă, caiete). Așa profiți la maximum de logica campaniei, fără să-ți scape nimic important.

„Începe școala cu oferte de nota 10” până pe 16 septembrie

Back to School înseamnă planificare, iar atunci când ai varietate reală – de la lunch boxes până la imprimante și telefoane – e mult mai ușor să rămâi în buget și să nu omiți nimic de pe listă. Carrefour îți pune în același loc uniformele TEX (inclusiv adidași cu până la -50%), ghiozdane și penare LEGO -30%, ghiozdane Head -30%, articole Adidas -30% și papetărie BIC până la -40%, plus zona tech care te salvează la proiecte și cursuri.

Pune în calendar perioada: campania ține până pe 16 septembrie. Faci lista, îți optimizezi bugetul și pornești anul școlar cu tot ce îți trebuie, la prețuri care, în sfârșit, fac matematica să iasă.