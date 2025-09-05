Cum gestionezi spațiul între memoria internă și cardul microSD pe Switch 2

Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 13:42
de Ozana Mazilu

Noua consolă Nintendo Switch 2 promite performanță îmbunătățită și o experiență de gaming fluidă, însă una dintre preocupările majore ale jucătorilor rămâne aceeași ca la modelul original: spațiul de stocare. Jocurile moderne ocupă zeci de gigabytes, update-urile sunt frecvente, iar DLC-urile și patch-urile devin rapid o povară. Din acest motiv, gestionarea echilibrată între memoria internă a consolei și cardul microSD este esențială pentru ca totul să funcționeze fără probleme.

Dacă îți dorești să te bucuri de jocurile preferate pe Switch 2 fără să te lovești constant de mesajul „insufficient storage”, ai nevoie de un plan clar pentru organizarea fișierelor și optimizarea spațiului.

Memoria internă a Switch 2 este, de obicei, mai rapidă decât un card microSD, chiar dacă acesta din urmă are viteze bune. Din acest motiv, cel mai eficient mod de a gestiona spațiul este să păstrezi pe memoria internă jocurile pe care le folosești cel mai des sau cele care au nevoie de timpi de încărcare reduși. Titlurile mari, precum cele cu lumi deschise sau cu grafică detaliată, beneficiază de avantajul vitezei interne.

În schimb, cardul microSD este perfect pentru jocurile mai puțin solicitante sau pentru titlurile pe care le joci ocazional. Poți muta pe card și fișiere secundare, cum ar fi DLC-uri, update-uri mai mici sau aplicații multimedia. Astfel, păstrezi memoria internă aerisită și la maximum de performanță.

Pentru a face mutarea fișierelor, intră în setările consolei, accesează meniul de stocare și alege unde vrei să fie instalat fiecare joc sau aplicație. Switch 2 îți permite să selectezi locația implicită de instalare, dar și să muți manual titlurile deja descărcate, ceea ce îți oferă flexibilitate în funcție de preferințe.

Optimizează cardul microsd pentru performanță stabilă

Nu toate cardurile microSD sunt la fel, iar alegerea greșită poate încetini experiența de gaming. Pentru Switch 2, este recomandat să folosești carduri de tip UHS-I cu viteză ridicată de scriere și citire. Capacitatea minimă ar trebui să fie de 128 GB, dar dacă plănuiești să instalezi multe titluri mari, optează pentru 256 GB sau chiar 512 GB.

După ce alegi cardul potrivit, este bine să îl formatezi direct pe consolă, nu pe computer. Astfel, Switch 2 îl pregătește cu sistemul de fișiere corect și reduce riscul de erori sau conflicte. Evită să folosești carduri foarte vechi sau prea ieftine, pentru că acestea se pot uza rapid și pot cauza coruperea datelor.

Un alt truc util este să nu lași cardul să se umple complet. În general, lasă măcar 10–15% din spațiu liber, pentru ca sistemul să aibă loc pentru fișiere temporare și cache. Dacă observi încetiniri sau probleme la încărcarea jocurilor, verifică dacă nu e timpul să cureți cardul și să eliberezi spațiu.

De asemenea, actualizează mereu software-ul consolei. Nintendo optimizează constant modul în care sistemul interacționează cu cardurile de memorie, iar o versiune nouă de firmware poate îmbunătăți viteza de citire sau stabilitatea.

Folosește backup-uri și gestionează inteligent descărcările

Chiar și cu un card microSD de capacitate mare, este important să nu transformi consola într-o arhivă de jocuri. Switch 2 îți permite să ștergi și să reinstalezi titluri oricând din contul Nintendo, așa că nu are rost să păstrezi totul instalat simultan. Păstrează doar ceea ce joci activ, iar restul le poți descărca din nou la nevoie.

Un alt pas inteligent este să faci backup pentru fișierele de salvare. Nintendo Switch Online oferă funcția de cloud saves, care îți păstrează progresul chiar dacă ștergi jocul din memorie. Astfel, poți elibera spațiu fără grija de a pierde date importante. Dacă nu folosești serviciul online, poți muta unele fișiere pe un computer prin cititor de carduri, însă trebuie să fii atent la compatibilitate.

Pentru a preveni blocarea memoriei cu fișiere inutile, verifică periodic secțiunea de „Manage Storage” din setările consolei. Aici vei găsi update-uri vechi, pachete de limbă sau fișiere temporare care nu mai sunt necesare. Curățarea regulată a acestora te ajută să menții atât memoria internă, cât și cardul microSD în condiții optime.

Dacă știi că urmează să joci un titlu care cere mult spațiu, planifică din timp. Șterge jocurile pe care nu le vei folosi o perioadă, descarcă update-urile acasă, pe o conexiune stabilă, și evită să faci instalări mari atunci când ești departe de internet rapid. Organizarea preventivă îți oferă siguranța că vei avea loc și resurse atunci când apar noi lansări.

