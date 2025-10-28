Cum funcționează pastilele pentru ADHD. Un nou studiu pare să fi găsit, în sfârșit, soluția

Un nou studiu arată că tratamentele pentru ADHD nu doar îmbunătățesc concentrarea, ci pot reduce semnificativ comportamentele periculoase asociate cu tulburarea.

Publicată în British Medical Journal, cercetarea realizată de Institutul Karolinska din Suedia demonstrează că medicamentele precum metilfenidatul (Ritalin) pot avea un impact pozitiv mult mai amplu decât se credea anterior.

Analiza s-a bazat pe date de la peste 148.000 de pacienți, cu vârste între 6 și 64 de ani, diagnosticați cu ADHD între 2007 și 2018.

Aproximativ 57% dintre pacienți au început tratamentul în primele trei luni după diagnosticare, iar 88% dintre aceștia au primit metilfenidat. Rezultatele au arătat o reducere vizibilă a riscurilor pentru mai multe comportamente nocive.

Tratamentul scade riscul de suicid, abuz de substanțe și infracționalitate

Cercetătorii au constatat că utilizarea medicației a redus cu 15% riscul de consum abuziv de substanțe și cu 25% riscul de recidivă.

De asemenea, comportamentele suicidare au scăzut cu 17% la prima manifestare și cu 15% la încercări ulterioare. În privința infracționalității, medicamentele au diminuat probabilitatea debutului cu 13% și a recidivei cu 25%.

Studiul confirmă concluziile unor cercetări anterioare potrivit cărora stimulentele pot „prelungi viața” persoanelor cu ADHD, prin îmbunătățirea controlului impulsurilor, a atenției și a deciziilor.

Psihiatrul Samuele Cortese, de la Universitatea din Southampton, a declarat pentru BBC că aceste rezultate aduc o perspectivă esențială: „Adesea, nu există suficiente informații despre riscurile netratării ADHD. Acum avem dovezi clare că medicația le poate reduce.”

Risc redus și pentru accidente rutiere

Pe lângă aspectele comportamentale, tratamentul a fost asociat și cu o scădere a riscului de accidente rutiere: 12% mai puține incidente la prima apariție și 16% mai puține evenimente repetate.

Persoanele cu ADHD sunt considerate mai expuse pericolelor din trafic din cauza impulsivității și a dificultăților de concentrare, iar aceste rezultate indică un beneficiu suplimentar al terapiei medicamentoase.

ADHD afectează aproximativ 5% dintre copii și 2,5% dintre adulți la nivel global. Pentru mulți, diagnosticul aduce atât claritate, cât și provocări legate de gestionarea noii realități.

Cercetarea Institutului Karolinska oferă o imagine optimistă: tratamentul medicamentos, administrat corect și monitorizat medical, poate reduce semnificativ consecințele grave ale tulburării, contribuind la o viață mai stabilă și mai sigură pentru pacienți.