Cum folosești Amiibo pe Switch și Switch 2 pentru bonusuri în jocuri

Amiibo, micile figurine sau carduri inteligente cu NFC produse de Nintendo, continuă să fie o punte fascinantă între lumea fizică și cea digitală. Cu lansarea consolelor Switch și Switch 2, acestea îți pot oferi bonusuri unice, arme, materiale, ținute speciale și alte beneficii în jocuri. În acest ghid practic îți explic exact ce ai nevoie, cum verifici compatibilitatea joc-figurine și cum le scanezi corect, ca să profiți la maximum de toate avantajele disponibile.

De ce ai nevoie înainte să începi

Înainte de orice, asigură-te că ai acces la toate elementele de bază. Ai nevoie de o figură sau un card Amiibo, un joc compatibil, dar și de un dispozitiv ce poate citi NFC — Switch sau Switch 2. Platforma Amiibo funcționează prin comunicare near-field communication (NFC), integrată în ambele console.

Pe Nintendo Switch, citirea se face prin atingerea figurinei sau cardului de punctul NFC: stick-ul drept al Joy-Con-ului sau zona de deasupra logo-ului pe Pro Controller. La fel se procedează și pe Switch 2, care păstrează această funcționalitate; citirea NFC este disponibilă pe Joy-Con 2 sau Pro Controller, în aceleași locații.

Asigură-te că sistemul de operare al consolei și jocul sunt actualizate — unele jocuri necesită update pentru a activa suportul Amiibo. Astfel vei evita erori și vei putea scana Amiibo fără probleme.

Cum verifici compatibilitatea și ce bonusuri poți obține

Nu toate jocurile acceptă Amiibo — este important să afli dacă titlul tău este printre acestea. Nintendo oferă o listă oficială de compatibilitate, unde poți verifica jocurile și Amiibo-urile acceptate. Există numeroase titluri populare, precum The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey sau Mario Kart 8 Deluxe, unde figurinele pot fi folosite pentru bonusuri.

Pe Switch 2 au fost confirmate Amiibo noi create special pentru jocuri recente. De exemplu, Zelda: Tears of the Kingdom aduce figurine Tulin, Yunobo, Riju și Sidon, lansate în iunie 2025, care oferă țesături pentru parașuta lui Link, arme și materiale suplimentare. La rândul lor, Street Fighter 6 vine cu figurine Luke, Jamie, Kimberly, dar și cu Ryu și Ken, ce permit salvarea setărilor de control sau a ținutelor și chiar schimb de prieteni printr-o simplă atingere.

Astfel, bonusurile pot varia de la obiecte estetice la echipamente utile, dar și funcționalități de configurare — în funcție de joc și Amiibo-ul folosit.

Primul pas este să intri în jocul compatibil și să urmezi instrucțiunile din meniu pentru a accesa ecranul de scanare. De obicei, jocul îți cere să apeși o anumită combinație de butoane sau să accesezi un meniu dedicat Amiibo.

După ce ecranul de scanare este activ, atinge Amiibo-ul de zona NFC (stick-ul drept al Joy-Con-ului ori logo-ul Pro Controller). Jocul o va recunoaște în câteva secunde — așteaptă confirmarea că scanarea a fost efectuată cu succes.

În anumite cazuri, scanarea poate salva date direct în Amiibo (mod read/write), ceea ce poate fi util pentru jocuri de tip Smash Bros., unde pot fi antrenate personaje. Alteori este doar pentru a debloca obiecte în joc (read-only) — de exemplu, în Mario Kart 8 sau alte titluri.

După scanare, vei primi imediat bonusul în joc — pot fi doar cosmetice, dar unele pot fi chiar materiale rare sau performanțe personalizate. Dacă Amiibo-ul tău are deja date stocate din alt joc (pentru cele read/write), este posibil să fie necesar să ștergi datele existente dacă vrei să salvezi altele noi.