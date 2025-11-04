Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 09:06
de Andrei Simion

Cum folosesc fermierii inteligența artificială ca să găsească buruienile

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Cum folosesc fermierii inteligența artificială ca să găsească buruienile
Imagine reprezentativă de ilustrație.

Fermierii din Marea Britanie testează un sistem care arată cât de repede pătrunde inteligența artificială și în agricultură: camere montate pe mașinile de stropit, conectate la un algoritm, „văd” buruienile din lan și îi spun utilajului exact unde să pulverizeze erbicidul. Tehnologia este testată la Rothamsted Research, în Harpenden, Hertfordshire, unul dintre cele mai vechi centre de cercetare agricolă din lume, și țintește o problemă foarte specifică: buruiana care dă mari bătăi de cap cultivatorilor de grâu și orz.

Camere pe mașina de stropit și un algoritm care recunoaște buruiana

Inginerii și biologii de la Rothamsted, au lucrat cu specialiști Bosch pentru a antrena camerele să facă diferența între cultură și buruiană. Au fotografiat plantele de la înălțime fixă, au etichetat imaginile și au hrănit cu ele un algoritm de inteligență artificială. Când utilajul iese pe câmp, camerele scanează lanul în mers, iar AI-ul „recunoaște” zonele cu buruiana și transmite mașinii de stropit să pulverizeze doar acolo. Practic, erbicidarea devine direcționată, nu „cu ploaia” pe tot hectarul, scriu cei de la BBC.

Cercetătorul David Comont explică logica: de ani de zile fermierii știu unde apare buruiana și cât de rezistentă e, dar abia acum pot combina această cunoaștere cu tehnologie care acționează la nivel de metru pătrat. Așa se reduc cheltuielile cu erbicidele, scade impactul asupra mediului și, totodată, controlul rămâne eficient.

Mai puțin erbicid, mai mult control

Testele au durat trei ani și au implicat mii de imagini și peste 100 de hectare cartografiate. Soluția optimă găsită de cercetători a fost un braț de stropire cu 28 de camere, montate la circa 1,1 metri, suficient cât să surprindă plantele în mai multe stadii de creștere. Sistemul nu merge neapărat plantă cu plantă, ci mai degrabă pe „zone” în care buruiana e vizibilă, ceea ce îl face mai potrivit pentru utilajele mari folosite la fermele europene.

Reprezentanții proiectului spun că acuratețea a ajuns la aproximativ 85%, ceea ce în agricultură e deja foarte bun, mai ales când scopul este reducerea cantității de substanță folosite. Iar cum presiunea pe fermieri e tot mai mare – costuri, norme de mediu, lipsă de forță de muncă –, un sistem care „vede” buruienile înainte să se extindă poate face diferența între o cultură profitabilă și una compromisă.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming
Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming
Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă
Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă
Medicii care promovează conspirații și fake news, fără dreptul de a mai profesa. Informațiile false propagate online nu se mai iartă
Medicii care promovează conspirații și fake news, fără dreptul de a mai profesa. Informațiile false propagate online nu se mai iartă
Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie
Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie
Românii, pregătiți de Black Friday 2025: bugete record, tineri entuziaști și cumpărături planificate din timp
Românii, pregătiți de Black Friday 2025: bugete record, tineri entuziaști și cumpărături planificate din timp
„Telefoanele mobile vor dispărea”. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor fi înlocuite
„Telefoanele mobile vor dispărea”. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor fi înlocuite
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Playtech Știri
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Playtech Știri
Avocatul Amaliei Bellantoni, dezvăluiri despre scandalul în care a fost implicată vedeta. ”Este al 11-lea proces. Nu există niciun furt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...